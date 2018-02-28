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План по вовлеченности КД, КП, Халва не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Просто интересно зачем все это!? Вы придумали на мой счет, идеальную оценку показателей - ВОВЛЕЧЕННОСТЬ. И мы с ней согласны. Ведь готовому клиенту выдать кредит (настоящему продажнику) не составляет труда. Клиент сам оставил заявку, по дайлеру его пригласили, он не то что теплый, он горячий! А вот уже осуществить качественные, а не по умолчанию, кросс-продажи это именно вовлеченность сотрудника в свою работу. Выставляет банк план по вовлеченности исходя из отработанных часов или в случае КД из колличества "пойманых" КД, верно?

Так вот, Господа, Вас дурят. Самым наглый способом. В начале месяца всем выставлен план исходя из табеле рабочего времени. Но ближе к точкам контроля, к концу месяца резко РБГ убирают часы своим сотрудникам, дабы сделать их вовлеченными. Например, в начале месяца 168 часов рабочих и 20 КП плюс 30 Халвы. Но в конце месяца почти у всех сотрудников той или иной БГ резко часы 50, 60, 70)))))) И надо сделать вместо 30 Халвы всего лишь 5))) И я там был, мед пиво пил, по усам текло и часто попадало! А где есть касса, так там вообще атас. Если посчитать часы ФК в зале и часы ФК в кассе, то выходит, что у нас по два кассира сидят ежедневно в кассе. И выходит, что и КВЦ им срезают неплохо. Хотя в кассе вечно пусто и сидят они на продажах в зале. Господа, может не будем смешить друг друга, да уберем КВЦ и вовлеченность, да по факту продаж и корректировки их на процент просрочки и экстра бонусов премию начнем давать? Спасибо.
vesna2018 • сотрудник
28.02.2018 08:51
5 комментариев
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Leximo
28.02.2018 09:45
Если Вы хотели что-то донести до руководства, то это можно было сделать по внутренней почте. Если же Вы все-таки решили обсудить проблему на открытом ресурсе, то мне кажется, что для людей непосвященных эти КД, КП, БГ, КВЦ и тому подобные ЕПРСТ не несут никакого смысла smile:D smile;)
Роман Мазетов
Представитель банка
28.02.2018 10:33
Добрый день! Просьба представиться и уточнить Вашу БГ.
vesna2018
Автор отзыва
28.02.2018 12:32
Добрый день! Я думаю вы сами поймете, где это происходит. Достаточно открыть отчет от Панова, ДЦР. Там в первом столбике 151 час, а во втором столбике почти у всех ФК часов намного меньше. И даже мы вовлечены, хотя по факту сделали далеко не 20 шт халвы работая целый месяц 151 час. Но в скорректированном отчете на конец месяца, большинству поставили 151 час/ 70 час и значит нужно всего то для вовлеченности сделать 10 шт халвы. И все счастливы, и все вовлечены. И точно также по КП. Всего то по 3 коробки и ты вовлечен.

Изменено: vesna2018 - 28.02.2018 12:52
Роман Мазетов
Представитель банка
28.02.2018 18:25
vesna2018, укажите Ваши ФИО в личном сообщении.
vesna2018
Автор отзыва
28.02.2018 22:25
Роман, я могу вам в личное сообщение Отчет вовлеченности отправить, где будет сразу видно схему обмана, если есть такая возможность. Готовит его сотрудник Дирекции по центральной России г-н Панов, РБГ кто корректирует вовлеченность, относятся к бывшей управляющей С. Татьяне Кинельмовне. Этот отчет приходит всем ФК. Думаю в данной проблеме не важно какое ФИО у меня, важнее решить нужна ли банку такая вовлеченность?! К тому же я пока действующий сотрудник, вдруг гонения начнутся?

Изменено: vesna2018 - 01.03.2018 10:51
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