Просто интересно зачем все это!? Вы придумали на мой счет, идеальную оценку показателей - ВОВЛЕЧЕННОСТЬ. И мы с ней согласны. Ведь готовому клиенту выдать кредит (настоящему продажнику) не составляет труда. Клиент сам оставил заявку, по дайлеру его пригласили, он не то что теплый, он горячий! А вот уже осуществить качественные, а не по умолчанию, кросс-продажи это именно вовлеченность сотрудника в свою работу. Выставляет банк план по вовлеченности исходя из отработанных часов или в случае КД из колличества "пойманых" КД, верно?



Так вот, Господа, Вас дурят. Самым наглый способом. В начале месяца всем выставлен план исходя из табеле рабочего времени. Но ближе к точкам контроля, к концу месяца резко РБГ убирают часы своим сотрудникам, дабы сделать их вовлеченными. Например, в начале месяца 168 часов рабочих и 20 КП плюс 30 Халвы. Но в конце месяца почти у всех сотрудников той или иной БГ резко часы 50, 60, 70)))))) И надо сделать вместо 30 Халвы всего лишь 5))) И я там был, мед пиво пил, по усам текло и часто попадало! А где есть касса, так там вообще атас. Если посчитать часы ФК в зале и часы ФК в кассе, то выходит, что у нас по два кассира сидят ежедневно в кассе. И выходит, что и КВЦ им срезают неплохо. Хотя в кассе вечно пусто и сидят они на продажах в зале. Господа, может не будем смешить друг друга, да уберем КВЦ и вовлеченность, да по факту продаж и корректировки их на процент просрочки и экстра бонусов премию начнем давать? Спасибо.