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|Спасибо руководителю группы!
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Хочу выразить огромную благодарность руководителю группы У. Анастасии Алексеевне, за то что она всегда приходит к нам на помощь, всегда поддерживает в трудную минуту, за ее отзывчивость, за помощь в работе, за быструю качественную консультацию! Спасибо за все!!!
Меня вы выручили ловко,
За помощь вас благодарю.
Поддержку вашу и заботу,
Поверьте, очень я ценю.
Пускай судьба подарит счастье,
Вы славный, добрый человек.
Пускай здоровым и прекрасным
Лишь будет ваш достойный век.
Благодарны всей душой
За поддержку и заботу.
Человек наш дорогой,
Всегда приходишь на подмогу!
Радость света ощутив,
Мы добрее, лучше стали.
В жизнь пустили позитив,
Огорчаться перестали!
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irinabelopasova • сотрудник
28.02.2018 12:20
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Администратор:
Принимаем отзыв без оценки.
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Ответ банка:
Добрый день, Ирина!
Спасибо Вам за добрый и позитивный отзыв!
Мы обязательно передадим Ваши слова благодарности руководителю.
Желаем Вам всяческих успехов!
С уважением,
Команда Тинькофф Банка.
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