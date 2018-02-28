 Хочу выразить огромную благодарность руководителю группы У. Анастасии Алексеевне, за то что она всегда приходит к нам на помощь, всегда поддерживает в трудную минуту, за ее отзывчивость, за помощь в работе, за быструю качественную консультацию! Спасибо за все!!!

Меня вы выручили ловко,
За помощь вас благодарю.
Поддержку вашу и заботу, smile:)
Поверьте, очень я ценю. smile:flowers:

Пускай судьба подарит счастье,
Вы славный, добрый человек. smile:flowers:
Пускай здоровым и прекрасным
Лишь будет ваш достойный век.

Благодарны всей душой
За поддержку и заботу.
Человек наш дорогой,
Всегда приходишь на подмогу! smile:flowers:

Радость света ощутив,
Мы добрее, лучше стали.
В жизнь пустили позитив,
Огорчаться перестали! smile:inlove: