Хочу выразить огромную благодарность руководителю группы У. Анастасии Алексеевне, за то что она всегда приходит к нам на помощь, всегда поддерживает в трудную минуту, за ее отзывчивость, за помощь в работе, за быструю качественную консультацию! Спасибо за все!!!



Меня вы выручили ловко,

За помощь вас благодарю.

Поддержку вашу и заботу,

Поверьте, очень я ценю.



Пускай судьба подарит счастье,

Вы славный, добрый человек.

Пускай здоровым и прекрасным

Лишь будет ваш достойный век.



Благодарны всей душой

За поддержку и заботу.

Человек наш дорогой,

Всегда приходишь на подмогу!



Радость света ощутив,

Мы добрее, лучше стали.

В жизнь пустили позитив,

Огорчаться перестали!