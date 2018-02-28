Являюсь сотрудником банка ВТБ. По сегодняшний день не могу получить оплату за больничный с 15 января по 15 февраля 2018 г. В расчетную дату выплаты не были произведены. Уже неоднократно (а также и сегодня в 11,16) связывалась с отделом кадров в Санкт-Петербурге с целью уточнения номера телефона и электронной почты отдела расчетов, но не смогла получить эту информацию, сотрудник отдела кадров объяснила, что данной информацией не располагает. Не знает данного номера никто из сотрудников. По сегодняшний день я не могу получить информацию о расчетах, выплатах больничного. Так как данную информацию не могут предоставить ни в отделе кадров, ни в операционном офисе, пришлось обратиться на банки ру. Прошу предоставить номер телефона, куда сотрудник может позвонить и задать вопросы по расчетам.