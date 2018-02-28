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Расчет при увольнении не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Добрый день! Сегодня пришел расчет зарплаты (день увольнения), полагается ли премия за февраль? Т.к. весь месяц я всё-таки отработала. И если да, то когда? В конце следующего месяца, как обычно?
kate_koteбывший сотрудник
28.02.2018 13:02
1 комментарий
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Сбербанк России
Представитель банка
02.03.2018 15:49
kate_kote, добрый день!

Спасибо большое за отзыв. Хотим разобраться в этой ситуации. Для этого я попрошу вас ответить мне на личное сообщение, которое я вам отправила.

С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
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