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|Расчет при увольнении
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Добрый день! Сегодня пришел расчет зарплаты (день увольнения), полагается ли премия за февраль? Т.к. весь месяц я всё-таки отработала. И если да, то когда? В конце следующего месяца, как обычно?
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kate_kote • бывший сотрудник
28.02.2018 13:02
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Спасибо большое за отзыв. Хотим разобраться в этой ситуации. Для этого я попрошу вас ответить мне на личное сообщение, которое я вам отправила.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.