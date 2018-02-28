Вход
Поиск
ЦБ 08.03 с 13.03 ММВБ Нефть
USD 56,80 -0,19 56,61 56,91 65,17
EUR 70,53 -0,73 69,80 70,17
Рейтинг ипотечных кредитов

Рейтинг ипотечных кредитов со ставкой до 10%
исследование Банки.ру — декабрь, 2017
к списку банков | • информация о банке «Совкомбанк»
смотреть все отзывы банка (156)

Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)

Любят бесплатную работу плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Устроился в "Совкомбанк" г. Самара по договору оказания услуг с января 2018. Отработал четко по договору. Акт об оказании услуг составили еще 10.02.2018 и до сих пор нет оплаты. Завтра уже март начинается. Не могут выплатить 4451 рубль. При таком отношении к сотрудникам, смысл вообще там работать, если уж эту копеешную сумму не могут выплатить. Странная организация арендуют офис в центре города, smile:D наверняка за немалую сумму, который стоит закрытым с середины февраля. Видимо больше желающих поработать бесплатно нет!
28.02.2018 13:22
Ответ банка:
Уважаемый Михаил!

По имеющейся у меня информации Вы были ранее неоднократно оповещены о сроках произведения выплат.
И были согласны ожидать.
Выплаты будут производиться в марте. Договор будет расторгнут.

С уважением, Роман Мазетов, Департамент клиентских впечатлений ПАО "Совкомбанк".
1 комментарий
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
Роман Мазетов
Представитель банка
28.02.2018 13:38
Добрый день!
Мы проведем проверку по Вашему вопросу.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
к списку банков
  смотреть все отзывы банка (156)