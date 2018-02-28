Устроился в "Совкомбанк" г. Самара по договору оказания услуг с января 2018. Отработал четко по договору. Акт об оказании услуг составили еще 10.02.2018 и до сих пор нет оплаты. Завтра уже март начинается. Не могут выплатить 4451 рубль. При таком отношении к сотрудникам, смысл вообще там работать, если уж эту копеешную сумму не могут выплатить. Странная организация арендуют офис в центре города, наверняка за немалую сумму, который стоит закрытым с середины февраля. Видимо больше желающих поработать бесплатно нет!