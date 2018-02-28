Находясь в декрете я проживаю в другом городе, не там где работала. Если сейчас возникают вопросы по каким-то выплатам, задаю вопрос своему непосредственному руководителю, на что тот мне постоянно отвечает приезжай и уточняйте сама. В связи с этим вопрос для чего нам нужен руководитель и за что он получает зарплату, когда одна из должностных обязанностей отвечать на вопросы сотрудников?! Очень не приятно постоянно слушать это. Сама вопрос решить не могу с бухгалтерией, во-первых, нахожусь в другом городе, во-вторых, бухгалтерия находится в Москве. Не приятная ситуация по сколько жду выплат на мат. поддержку за смерть отца.