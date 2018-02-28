Диляра, 27 лет, ККО УфаN1, отдел продаж, ведущий менеджер розничной сети. Начала свой карьерный рост в мае 2012 года на должности менеджера в магазине МВидео. После обучения и успешно пройденной аттестации я вышла работать на точку и за мной был закреплён наставник, которому я могла позвонить, если возникают какие-либо рабочие вопросы. Хочу выразить огромную благодарность моему ведущему менеджеру П. Оксане Сергеевне, которая является отличным специалистом своего дела, она всегда ответит на все вопросы, научит и подскажет, и при этом всегда заметит и оценит по достоинству все навыки менеджеров. Получив грамоту в номинации «Успешный старт» и проработав на точке 1 год, я перешла на должность ведущего менеджера в офис. Сбылась моя мечта - я купила машину, чтобы курировать закрепленную за мной территорию. Я была счастлива, так как и Отдел продаж, в который я пришла стал для меня большой поддержкой и школой. Все коллеги очень внимательные и открытые, готовые помочь в любой момент, отложив свои дела. Коллектив очень дружный, сплоченный, с которым и в разведку пойти не страшно!)



Я проработала в банке 5 лет и у меня остались только хорошие воспоминания. Управляющий филиалом В. Дмитрий Малемгренович и начальник отдела продаж К. Елена Александровна - это самые лучшие руководители, которых я знаю! Они всегда будут отстаивать интересы коллектива и всё сделают, чтобы работа была налажена на все 100%. Так держать!👍🏻