Была на собеседовании в данном банке, претендовала на должность Ведущего менеджера. На собеседовании присутствовала начальник по подбору персонала и еще пару человек. Всё бы ничего, если изначально Вы бы не обманывали соискателей и не давали бы ложной информации. В течение недели последовал звонок от той самой начальницы подбора персонала и озвучив положительный результат выслала мне анкету для прохождения СБ, озвучив при этом, что проверка занимает от 3-5 дней. Но не через 3 и не через 5 дней не было звонка о решении СБ. Решила позвонить в отдел кадров сама примерно через неделю после подачи анкеты и документов. По телефону ответил совершенно мне не понятный сотрудник, который не присутствовал на собеседовании и сказал что да, Вы успешно прошли СБ (кто бы сомневался), но набор на обучение новых сотрудников уже закрыт (Хотя тот же самый начальник обозначил точную дату начала обучения).



А теперь вопрос? Зачем Вы обманываете потенциальных претендентов и делайте столько не нужных манипуляций? Лично об банке осталось неприятное впечатление начиная от отдела по подбору персонала, заканчивая безответственным отношением к своим должностным обязанностям и ложной информацией. Некому не советую туда идти и тратить свое время.