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|Не работа, а убожество!
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Устраивалась на удаленную работу в Тинькофф банк вакансия "назначение встреч КК" отработала всего 2 дня и поняла в чем тут подстава. В группе нас было человек 50 (вроде не очень много), но все же. В течение тех двух неудачных дней у меня было минимум звонков, так как назначений по скиллу не было, меня перевели на актуализацию!! Вы понимаете, там и так за звонок всего 20 баллов (они же равны 20 рублям) дается, а в актуализации вообще 5!!! Я была готова работать целый день, так как хотела это сделать своей основной работой. Но сидеть и ждать с "моря погоды" уж извольте.
Никому из знакомых не пожелаю тут работать. Два единственных плюса банка - это дебетовые карты и стильные рекламные ролики! Все!
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malalashka • несостоявшийся сотрудник
28.02.2018 19:47
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Ответ банка:
Добрый день!
К сожалению, без полной информации об авторе мы не можем предоставить обратную связь по Вашему обращению.
Пожалуйста, пришлите Ваши данные (ФИО, дату рождения, мобильный телефон) на адрес sale_management@tinkoff.ru.
С уважением,
Команда Тинькофф Банка.
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|tarzan
01.03.2018 09:23
|после этого отзыва ждем "море" положительных от других "сотрудников"
|pinchuk-so
02.03.2018 10:48
|Я с Вами не соглашусь. Вы работали 2 дня, значит Вы били еще учеником. Большая разница в начислении баллов, в зависимости от скилла (опыта) я была учеником у меня начислялись пониженные баллы, сейчас у меня другой скилл..вот пример: я сегодня открыла р/с для ООО и получила 99,01 балл. Ребята работать в ТБ интересно, уровень з/п разный, зависит от выделенных часов в день. Если вы хотите зарабатывать 25 000-40 000 руб нужно уделять мин 6 часов в день 5/2 в неделю.
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