Устраивалась на удаленную работу в Тинькофф банк вакансия "назначение встреч КК" отработала всего 2 дня и поняла в чем тут подстава. В группе нас было человек 50 (вроде не очень много), но все же. В течение тех двух неудачных дней у меня было минимум звонков, так как назначений по скиллу не было, меня перевели на актуализацию!! Вы понимаете, там и так за звонок всего 20 баллов (они же равны 20 рублям) дается, а в актуализации вообще 5!!! Я была готова работать целый день, так как хотела это сделать своей основной работой. Но сидеть и ждать с "моря погоды" уж извольте.



Никому из знакомых не пожелаю тут работать. Два единственных плюса банка - это дебетовые карты и стильные рекламные ролики! Все!