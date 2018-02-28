Приветствую уважаемых посетителей Banki.ru!

Начал было писать комментарий к предыдущему отзыву месяца, но тщеславие взяло верх, всё же полноценный отзыв не комментарий, не потеряется.



Итак, хотел в общих чертах поделиться наблюдениями о работе в МКБ. Работаю в МКБ 3 года, повидал всякого. Коллектив большой и стричь всех под одну гребёнку считаю некорректным. Порой в разных группах, отделах или комнатах по-разному работникам живётся. Как повезёт, в какой отдел попадёшь и к какому начальнику, если начальник порядочный человек, то считай повезло, нет - терпи или иди искать лучшей доли в лучшем банке. И в другом банке такие же люди работают, как плохие, так и хорошие, тоже лотерея. Вице-президентов, советников действительно много, но я с ними не сталкивался. Депремирования лично на себе не испытывал, но примеры видел. Депремируют как правило не просто так, а за косяки-залёты, естественно никто не признается что накосячил, "меня подставили!"(с) Так и полнится хор недовольных голосов. Бывают и несмешные курьёзы. Сотрудник в официальной переписке обратился к одному вице-президента по имени, вместо имени-отчества. Зарплата не индексировалась у провинившегося несколько лет. Хотя согласно корпоративной этике все равны, но некоторые всё же чуть ровнее (с) То же самое и с увольнениями - могут "уйти", т.е. выжить как за дело (пьянка, нарушение трудовой дисциплины, прогулы), а могут и так, не возлюбил тебя кто-то из старожилов или начальников - лучше не связываться и уйти по-хорошему, впрочем это личный выбор каждого. Хороших, ценных сотрудников стараются не отпускать (опять же если начальник адекватный), предлагают варианты остаться. Нет общебанковского тренда - "мы тут никого не держим, катись колбаской". Опять же как поставишь как проявишь себя в коллективе, так к тебе и будут относиться. Вообщем, отношение к сотруднику - как и везде - работал в других банках, есть с чем сравнить.



Нет страховок, фитнесов и прочих плюшек. Мне они ни к чему, были на прошлых работах, не впечатлило. Многие просто идут зарабатывать денег, а не халяву ловить. Есть некие привилегии- по зарплатным картам, скидкам, партнёрам, баллам, если заморочиться, можно и выгоду поиметь с этого.



Отношения в коллективе - опять же очень разное везде. В своем отделе-департаменте всему научат, расскажут-покажут, если не дурак, сам додумаешь, справишься. Дальше понимаешь что вокруг идут нескончаемые войнушки различных подразделений и это действительно напрягает. Отгородиться от этих разборок невозможно, как твёрдо ты бы не придерживался нейтралитета, рано или поздно придётся выбирать сторону, против которой нужно дружить. Все эти склоки и интриги занимают массу рабочего времени и отравляют душу. Полагаю это свойство любого иерархического коллектива, хотя в МКБ это проявляется особенно заметно.



Про поборы. Президентам и прочим небожителям на ДР скидываются в основном начальники, но у меня их и зарплаты соответствующие. Внутри группы-отдела дело добровольное - коллеге скинуться на ДР или ещё какой радостный повод. В ответ коллега угостит обязательно. На 23 февраля и 8 марта собирают с сотрудников по тарифной сетке, это обязаловка, от 500 руб. и выше. Хотя кажется жлобством, что банк не может поздравить своих сотрудников за свой счёт. Детям сотрудников подарки на НГ тоже не положены, а то ишь, понарожали оглоедов... Новогодний корпоратив - почти за свой счёт, дорого, пафосно и необязательно.



Премии - небожителям они может и выдаются регулярно, простым работникам об этом неизвестно. В последнее время стали приучать людей к годовой премии, раньше не было. Полагаю настал какой-то критический момент, когда эффектные менеджеры поняли что народ тупо разбежится, т.к. ни премии, ни индексации не было пару-тройку лет.

Про индексации - как правило раз в год собирается кадровый комитет и решается какому отделу на сколько поднять, а кого вовсе не трогать. Замолвил начальник отдела словечко за коллектив - хорошо, не вышло - ещё год ждать. Начальники тоже ведь не бессмертные - уходят и приходят...



Опоздания - периодически устраивается охота на ведьм, пропускная система, турникеты, пикалки, карточки. Могут при желании и опоздание нарисовать "неугодному", если кому-то дорожку перешёл. Переработки - без фанатизма, если завал, поработай, уж не переломишься, понятно что вряд ли спасибо даже скажут, но так спокойнее. Работа в выходные - или за отгул или как договоришься, рукопожат - двойной оклад. Есть удалёнка. Приболел, отпроситься пораньше, придти попозже - опять же от непосредственного начальника во многом зависит. С отпусками некий напряг - не дай бог сначала купить путёвку в Доминикану за погода вперёд и не согласовать с начальством. Если руководитель против - сдавать билеты или не возвращаться. Опять же от человека зависит многое.



Тут писали - АБС нет. Покажите мне хоть один банк где нет проблем с ПО. Сбер, Юникрелит, Альфа, Хоум? Чем больше банк, тем больше бардака. Основные шишки достаются девочкам, которые работают в отделениях - когда зависает ПО, не работает сеть, или не печатает принтер. Вот это настоящие пчёлки-труженицы с зарплатой 30-40 тысяч. А тем временем кто-то просиживает штаны-юбки в бэк-офисе и клянёт жадное и несправедливое начальство. Кто-то впахивает и в бэк-офисе и в бизнесе, спору нет, а кто-то бегает на перекуры, устраивает бесконечные совещания и плетёт интриги, и всё им мало - зарплата ниже рынка, ДМС нет...

Пока все, вдохновение уходит, будет что добавить допишу.



Основной посыл таков - в МКБ работается не лучше и не хуже, терпимо.

Некоторые работают десятилетиями, кто-то и пару часов не задерживается (были и такие персонажи)