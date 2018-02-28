08/02/18 проходил собеседование на вакансию Специалист внутренней клиентской поддержки в г.Самара (Московское шоссе,270)

12/02/18 менеджер по персоналу Оксана сообщила, что моя кандидатура одобрена, продиктовала список документов, ксерокопии, которых нужно было сделать, и сказала, что к пятнице будут готовы документы для моего трудоустройства и меня пригласят для их подписания, а затем я уже выйду на обучение.



Не дождавшись к концу недели обещанного звонка, я дозвонился сам и получил ответ, что группа на обучение ещё не укомплектована и звонка уже нужно ожидать к концу следующей недели. На следующей неделе история повторилась - позвонил также сам 21/02(перед праздниками) - сказали, что нужно ещё подождать.. А после праздников в понедельник 26/02/18 менеджер Оксана позвонила и сообщила, что в данное Управление набор сотрудников приостановлен.



Общался после этого с девочкой, которая была вместе со мной на собеседовании - она написала заявление на увольнение с её текущей работы и тоже ждала приглашения как и я - так ей на её вопрос, что ей теперь делать менеджер ответила, что может предложить просто не увольняться с её работы! Ответ, достойный профессионала, которые одни видимо только и работают в Сбербанке! Это хорошо, что у меня не возникло такой проблемы, так как я не работаю в данный момент и мне не нужно было писать заявление... Тем не менее 2 недели ожидания и потерянного времени..



Таким образом осуществляется видимость работы отдела по подбору персонала и других сотрудников банка?? Или какой смысл был во всём этом..? Очень разочарован. Лучше не связываться.