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Хочу оставить отзыв о своем работодателе АО «Банк Русский Стандарт». Я работал в данной организации с 2014г. Начинал свой путь обычным рядовым сотрудником. Сначала работал в Сибирском РЦ в городе Омске, на взыскании soft collection. Работа мне очень понравилась и, как говорится, затянула тем, что творческая и требует оперативного реагирования на изменяющуюся обстановку при общении с Клиентами. В августе 2016г меня заметили и поступило предложение поработать на Юге нашей Родины в городе Сочи, уже на руководящей позиции. Отказываться было бы просто глупо, т.к. на тот момент менять профиль я не хотел и Банк держал меня своим отношением к сотрудникам. Проработав более трех лет в Банке хочу выразить благодарность моим руководителям и коллегам за оказанное доверие, полученный жизненный опыт и возможность дальнейшего развития.
Нынешним и будущим сотрудникам Банка желаю побольше позитива в работе, карьерного роста и приятного дохода
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Sotrudnik90 • бывший сотрудник
01.03.2018 12:03
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Администратор:
Автор, расскажите подробнее о вашем опыте работы.
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Ответ банка:
Добрый день!
Спасибо за позитивную обратную связь и искренние пожелания! Очень приятно получить Ваш отзыв - здорово, что работая в другой организации, вы сохраняете такое теплое отношение к Банку.
Успехов в продолжении карьеры!
С уважением,
Ходырев Алексей
АО «Банк Русский Стандарт»
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