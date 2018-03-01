Добрый день! Работала в ОТП банке г.Кургана. Написав заявление на увольнение 1 декабря, заказала справки 2ндфл и 182н. Справки пришли в конце декабря 2017 года, НО .. проблема в том, что указаны неверные паспортные данные (а именно серия паспорта)! Я заказала еще раз! Итог: 3 раза приходили справки, и все с неверной серией!!! Прошло уже 3 месяца как я жду эти правки и всё без результата! Последний раз сделала повторную заявку в десятых числах февраля 2018 года, уже март.. и всё ещё нет ответа, сотрудники банка говорят не пришли. Куда можно ещё обратиться, минуя трудовую инспекцию?