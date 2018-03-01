Приветствую читателей портала banki.ru!

Я проработала в МКБ 2,5 года с середины 2013 до конца 2015 года. Но рассказ мой будет до сих пор актуален, т.к. по отзывам действующих сотрудников и клиентов банка здесь же на портале – в МКБ мало что изменилось.



Я работала в нескольких фронт-офисах (отделениях), с разными директорами и управляющими кустов. Поэтому мое впечатление наиболее полное и не будет содержать каких-то конкретных имен, т.к. это по сути ничего не изменит. Хотя встречались, конечно же, и «незаурядные» личности. Основная суть любого коммерческого предприятия – заработать прибыль. Другое дело какими средствами и инструментами это достигается. В Банках все просто, но и гениально одновременно.



«Пакеты» — это волшебное слово, которое знает каждый в МКБ. Это такой чудесный инструмент, благодаря которому и зарабатывается огромнейшая прибыль банка, премии (читай зарплата) сотрудников отделения и далее по нарастающей – директоров ДО, управляющих, вице-президентов и пр. «Пакеты» ничего общего с продажами не имеют. Это уже заранее предопределенные суммы, которые «зашиваются» или точнее прибавляются к запрашиваемой клиентами суммам. Чем выше запрашиваемая сумма, тем больше пакет. И вот в него уже зашивается все что только можно, в зависимости от выполнения плана по конкретному показателю сотрудника. Проседаем по картам – зашиваем в пакет три «бесплатных» золотых и две платины. Просело страхование имущества – получите пять(!) «подарочных» коробок страхования имущества и т.д. Подарки, естественно за Ваш счет, уважаемые клиенты, они в сумме кредита, на которую еще и будут начисляться проценты. И это ведь еще помимо страховки жизни и здоровья, страховки от потери работы, о которых официально заявляется. А потом, если вдруг клиент скажет, а это откуда или напишет претензию, ему скажут, что с условиями страхования вы были ознакомлены, и по сути вроде, и правда, про обычные страховки вам ведь рассказали. А еще 50/75/150 т.р. сверху – это кросс-продукты из пакета в придачу! Самое интересное, что по многим из этих продуктов деньги вообще не вернуть. Только таким путем, ну или почти только таким выполняются всевозможные планы. И самое интересное, руководство отделения, управляющие, региональные директора об этом знают, более того, оно это инициирует и контролирует наполняемость этих пакетов!



Но (!) если клиент оказался несговорчив, понял, что ему где-то наездили по ушам, начинаются разбирательства и виноват ты, дружище! Только ты, да попытаются прикрыть и отмазать, но ты в любом случае ты очень виноват, - продавать не умеешь. (Не наездил по ушам так, чтобы вопросов не было про пять коробочек.)

Продажи на потоке – мол того, классические, исходя из потребностей клиента. Фикция, ребята, просто фикция.



Это Пакет услуг втюхивается всем подряд ко вкладам, якобы окупается, повышая процентную ставку. Но не все понимают, что выгодно это, только при условии - вклад на крупную сумму. Но «продать» нужно всем, кто и с 50 т.р. пришел и с 200 т.р., - неважно – это благо, берите и платите. «Я Вас уверяю!» Переводы в НПФ – всем и каждому, правдами и неправдами – не одобрят вам тогда кредит! А согласитесь - повысится лояльность банка к Вам, вы станете клиентом и это знаете, как ого-го хорошо, как…))) «Конечно неважно, что были просрочки, накопления главное переведите, и скорее всего одобрят, да…» А еще лучше пакет услуг оформить за 2 т.р. – тогда прям 95 % Нет? – ну, зато вы попробовали…))



Утренние планерки ежедневные – где продажи? Что с твоими планами? Мы не выдаем кредитов без страховки!!! Лучше удалить заявку, если клиент оказался упертым и отказался от всего, а затем перезвонить и сказать – вам отказано и Банк не комментирует своего решения.



Основная беда – финансовая безграмотность населения страны. Люди привыкли – кредит – кабала. И разу уж это так, вешайте что хотите, только дайте. Вот и «вешают», простите, продают. А потом выплачивают и не понимают ну почему же так много и долго я плачу. Сам кредит – инструмент замечательный и даже в свое время кому-то очень полезный, но все, что накручивается к нему – это за гранью добра и зла. Знаю, что так практически везде… что делать?



Ребята, соискатели, просто хочу сказать всем этим вот, что! Если вы задумались устроиться в МКБ или любой другой банк на позицию фронт-менеджера, сотрудника отделения, операциониста, кредитного специалиста, - подумайте несколько раз-, а оно вам нужно? Будете ли вы спать спокойно по ночам? Не замучает ли вас совесть со временем. Людей вам просто придется обманывать очень долго и много, чтобы заработать достойную з/п. Принципиальных, честных и «не продающих» долго не держат.