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исследование Банки.ру — февраль, 2018
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Отпуск по БиР не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Добрый день! Я являюсь сотрудником банка, месяц назад ушла в отпуск по беременности и родам. Больничный с 5.02. 2018. Но так и не получила выплат, в расчётной группе по телефону сообщили, что мой больничный находится в блокировке отделом кадров, а в кадрах сообщили, что таких полномочий у них нет. Подскажите пожалуйста, что делать и куда обращаться, чтобы получить свои выплаты? Спасибо.
Bochkareva1 • сотрудник
01.03.2018 16:20
2 комментария
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Сбербанк России
Представитель банка
02.03.2018 15:51
Bochkareva1, добрый день!

Спасибо большое за отзыв. В ситуации уже разбираемся, как только будут результаты, я сообщу их вам.

С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
АленкаЯ
07.03.2018 09:43
Здравствуйте! я ушла из декрета в декрет. Сдала больничный лист 29.02.2018 ( во время первого декрета мою ставку сократили и вывели меня за штат) теперь как мне говорят у меня даже руководителя нет конкретного так как я за штатом, поэтому мой больничный заводила чужая руководитель! Прошла неделя, наша бухгалтерия находится в Новосибирске, сегодня я позвонила чтобы просто узнать дошёл больничный для расчёта или нет, так как в первый декрет тоже намаялась и ждала выплат чуть ли не два месяца! не хочется в этот раз сидеть так же!!! В бухгалтерии мне сказали что в саб больничный заведён, но так же как и вам сказали, звоните узнавайте в отдел кадров, он у них стоит на блоке. Почему это все так долго делается? Ведь рассчитать они должны по закону в течение 10 дней, а выплатить в первую зарплату! Но они даже рассчитать не могут во время! какой то ужас!

Изменено: АленкаЯ - 07.03.2018 10:24
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