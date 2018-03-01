Добрый день! Я являюсь сотрудником банка, месяц назад ушла в отпуск по беременности и родам. Больничный с 5.02. 2018. Но так и не получила выплат, в расчётной группе по телефону сообщили, что мой больничный находится в блокировке отделом кадров, а в кадрах сообщили, что таких полномочий у них нет. Подскажите пожалуйста, что делать и куда обращаться, чтобы получить свои выплаты? Спасибо.