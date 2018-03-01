Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Отпуск по БиР
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Добрый день! Я являюсь сотрудником банка, месяц назад ушла в отпуск по беременности и родам. Больничный с 5.02. 2018. Но так и не получила выплат, в расчётной группе по телефону сообщили, что мой больничный находится в блокировке отделом кадров, а в кадрах сообщили, что таких полномочий у них нет. Подскажите пожалуйста, что делать и куда обращаться, чтобы получить свои выплаты? Спасибо.
|
0
Bochkareva1 • сотрудник
01.03.2018 16:20
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Спасибо большое за отзыв. В ситуации уже разбираемся, как только будут результаты, я сообщу их вам.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
Изменено: