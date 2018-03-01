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исследование Банки.ру — февраль, 2018
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Загнали сотрудника в заведомо невозвратные кредиты, а затем сократили! не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Моя дочь отработала более 3 лет в кредитном отделе Сбербанка г.Выборга, последний руководство ДО гонясь за показателями вынуждал сотрудников приобретать машины, чтобы ездить по корпоративным клиентам за пределы города, т.к. своих машин у банка не хватает. Управляющая постоянно шантажировала и мою дочь угрозой увольнения, если та не повысит показания по выдаче карт корпоративным клиентам, используя собственный транспорт, чем вынудила ее приобрести авто в кредит, который Сбербанк ей радостно оформил,... но машина была старой и требовала постоянных ремонтов. Страховки и пр. Расходов., плюс платить кредит, квартплату и как-то жить на крошечные остатки после всего этого от зарплаты 25-30 руб.. девушке для устранения просрочке по кредиту пришлось взять ещё один кредит и Сбербанк опять ей выдал его с радостью и потом ещё и кредитную карту, как " любимому" сотруднику и все это под серьёзный % . Затем также радостно, не взирая на долговую нагрузку, руководство сократило свою сотрудницу, так старавшуюся угодить ему, купив машину для той самой работы.

У меня вопрос: какой великий ум Сбербанка до сих пор, видимо, работающий, выдал сотруднику уже имеющему кредиту и расходную статью в виде машины, ещё кредиты в общей сложности на сумму около 500 000 рублей при зарплате в 25 тыс??? Как кредитные "специалисты" Сбербанка оценивают платежеспособность клиентов? Кто их учит вообще? Не должны ли такие горе-специалисты, как и руководители ДО, требующие наличие собственного транспорта разделять участь сотрудника, взвалившего на свои плечи заведомо невозвратный кредит в силу несоответствия с доходами, которые известны банку и затем полного лишения этого самого дохода совсем?
Lena Linaбывший сотрудник
01.03.2018 16:40
Администратор:
Принимаем отзыв без оценки.
15 комментариев
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Сбербанк России
Представитель банка
02.03.2018 15:52
Lena Lina, добрый день!

Спасибо большое за отзыв. Хотим разобраться в этой ситуации. Для этого я попрошу вас ответить мне на личное сообщение, которое я вам отправила.

С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
M&E
02.03.2018 16:53
Насчет сокращения - сочувствую.
Но насчет "загнали в кредиты" - извините, это называется валить с больной головы на здоровую.

Владимир К
03.03.2018 10:50
У нее был выбор не подписывать соглашение на разъездной режим работы. Много эмоций. Думать надо.
ildag
04.03.2018 12:54
У меня такая же ситуация, зарплата уменьшилась, а кредиты остались. Пытался сделать реструктуризацию или взять новый на больший срок, чтоб уменьшить платежи. ОТКАЗАЛИ 5 РАЗ. Есть какая то сложная система помощи, которой не верится. Пришлось уйти на другую работу.
Leena Lena
04.03.2018 14:56
Уважаемые комментаторы , читайте внимательно: управляющая ДО требовала ездить к клиентам на своей машине , иначе отлеление не выполнит план и увольнение,а служебную давать перестали . На счёт с больной головы на здоровую- как бы вы поступили в городе, где сложно с работой и уже есть кредит, взятый для того, чтобы иметь эту работу?
Axis Web
04.03.2018 17:18
Уважаемая Елена, я ни разу не сотрудник банка, но вы именно валите с больной головы на здоровую. По сути дела какой был выбор у вашей дочери? К примеру в городе плохо с работой и ей говорят, не выполним план - будет сокращение, уволят тебя и Ваську новенького(сокращение по закону проводится с нехилым таким денежным бонусом). Выбор был такой - взять кредит на явное ведро с болтами, платить по кредиту овердохрена денег и сидеть в полной жопе. Либо уйти на работу с меньшим окладом, да продавщицей хотя бы, получать скажем 18-20т.р. но НЕ ИМЕТЬ долгох. Ну и кто здесь виноват? После того как она взяла кредит зп все равно превратилась в труху. А новенький Васька не стал брать кредит его сократили и дали денег + он работает в шиномонтажке и кредитов у него нет. Головой надо было думать. Обеспечение рабочего места и автотранспарта, при необходимости, задача работодателя, если иное не указано в договоре.
Leena Lena
04.03.2018 19:26
Господин Рыбаков, ,я не нуждаюсь ни в Ваших мнениях , ем в Ваших рассуждениях...решение моего вопроса не в Вашей компетенции и адресовано тоже не Вам.Вам не стоит так активно "переживать" , мы решим вопрос с человеком в Сбербанке , уполномоченным решать именно такого порядка вопросы...
Leena Lena
04.03.2018 19:32
Сбербанк в лице Марии, добрый день! Я не получила от Вас никакого личного сообщения , кроме того , что я вижу здесь в самом верху темы моего обращения.
Пришлите, пожалуйста, повторно или через сой профиль в ФБ , с которого я пишу тут. Заранее благодарю.
Ly369
05.03.2018 14:33
Под пистолетом же не вели брать кредит. Всё делалось под камерами, по собственному желанию. Выбор есть всегда. Необходимо искать работу, возможно не в банке. Реализовать транспортное средство также можно.

Изменено: Ly369 - 05.03.2018 14:37
Авилон Плаза
05.03.2018 18:18
Я тоже девушку не понимаю. Ведь не с улицы, сама сидела на кредитах и совершила такую, мягко говоря, глупость. Да ещё и начала перекредитовываться - это вообще дорога в один конец. Я даже знаю какое решение проблемы предложит Сбербанк.
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