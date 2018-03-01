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|Загнали сотрудника в заведомо невозвратные кредиты, а затем сократили!
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Моя дочь отработала более 3 лет в кредитном отделе Сбербанка г.Выборга, последний руководство ДО гонясь за показателями вынуждал сотрудников приобретать машины, чтобы ездить по корпоративным клиентам за пределы города, т.к. своих машин у банка не хватает. Управляющая постоянно шантажировала и мою дочь угрозой увольнения, если та не повысит показания по выдаче карт корпоративным клиентам, используя собственный транспорт, чем вынудила ее приобрести авто в кредит, который Сбербанк ей радостно оформил,... но машина была старой и требовала постоянных ремонтов. Страховки и пр. Расходов., плюс платить кредит, квартплату и как-то жить на крошечные остатки после всего этого от зарплаты 25-30 руб.. девушке для устранения просрочке по кредиту пришлось взять ещё один кредит и Сбербанк опять ей выдал его с радостью и потом ещё и кредитную карту, как " любимому" сотруднику и все это под серьёзный % . Затем также радостно, не взирая на долговую нагрузку, руководство сократило свою сотрудницу, так старавшуюся угодить ему, купив машину для той самой работы.
У меня вопрос: какой великий ум Сбербанка до сих пор, видимо, работающий, выдал сотруднику уже имеющему кредиту и расходную статью в виде машины, ещё кредиты в общей сложности на сумму около 500 000 рублей при зарплате в 25 тыс??? Как кредитные "специалисты" Сбербанка оценивают платежеспособность клиентов? Кто их учит вообще? Не должны ли такие горе-специалисты, как и руководители ДО, требующие наличие собственного транспорта разделять участь сотрудника, взвалившего на свои плечи заведомо невозвратный кредит в силу несоответствия с доходами, которые известны банку и затем полного лишения этого самого дохода совсем?
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Lena Lina • бывший сотрудник
01.03.2018 16:40
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Администратор:
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Спасибо большое за отзыв. Хотим разобраться в этой ситуации. Для этого я попрошу вас ответить мне на личное сообщение, которое я вам отправила.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
Но насчет "загнали в кредиты" - извините, это называется валить с больной головы на здоровую.
Пришлите, пожалуйста, повторно или через сой профиль в ФБ , с которого я пишу тут. Заранее благодарю.
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