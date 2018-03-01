В феврале пришла корпоративная рассылка - Банк покидает Барт Шлатман - старший вице-президент по внедрению Agile в Сбербанке. Это и не удивительно, чтобы тотально трансформировать процессы, особенности разработки продуктов, а главное мышление, одного г-на Шлатмана недостаточно. Отличное целеполагание Президента Банка, понятные задачи, прогрессивное отношение к, на первый взгляд, рутинным задачам вдохновляют и настраивают на полную самоотдачу в работе. Сбербанк, наш Сбербанк, действительно меняется. Сформированное Германом Оскаровичем целеполагание каскадируется ниже в блоки. И тут - на уровне их кураторов мощнейший импульс позитива, соучастия и разделения ценностей (готовность разбираться в деталях процессов, полная поддержка сотрудников, готовность сесть "на весла" вместе с ними).



Казалось бы, вот она идеальная модель управления и организации, если бы ни одно "но". Вся мотивация, заряд позитива от ТОП-менеджмента Банка разбивается об амбиции линейного руководителя, неадекватность которого без соответствующего аудио ряда описать сложно.



Есть в Банке подразделение мониторинга (для простоты понимания - занимается мониторингом финансового состояния клиентов, его залогами, выполнением условий кредитной документации). Подразделение молодое и только стало развиваться, обрело проектное наполнение, закрепилось. И тут появляется новая фигура - г-н М.Ю. Шевцов.

За первые два месяца 2018 г. не сделано ни одного шага вперед по сутевым вещам. Резко возросло количество совещаний, где один спикер, мотивирующий через унижение самооценки сотрудников, постоянно повторяющий: "... я взял на себя обязательства, я подписался, это не мне надо... меня попросили, но я сюда не вызывался...", два часа соло одного актера.



Совещания подпитываются "10+" итерациями по согласованию с ним одной бумажки, не готовность г-на Шевцова принимать решения по ним вообще поражает. Все решения голосованием. Народ в кулуарах смеется и рыдает. Для совместного сотрудничества предлагается подписать "коммитмент" (контракт). Всем явно говорят - скажите спасибо за то, что с вами вообще будут работать. Царь! Свой секретариат из особо приближенных - штаб!!!, новые люди, которые вообще к предметной области никакого отношения не имеют.



За 2 месяца из подающего надежды подразделения сотрудники превратились в серую измотанную бюрократией массу, без мотивации и прозрачности своего будущего. Сарафанное радио уже работает, очные встречи проведены г-ном Шевцовым с руководителями территориальных Банков, там тоже народ недоумевает. И это только часть той ситуации, которую никак иначе как "показухой" и имитацией рабочей деятельности не назовешь. Наблюдая за всем этим, возникает чувство глубокого разочарования и бессилия перед глупостью одного "лидера" в огромной системе.