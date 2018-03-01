Всем привет! Никогда не оставляла отзывы, но сейчас хотелось бы поделиться своим опытом работы в Банке Русский Стандарт.



В 2010г. после института я пришла на собеседование в Банк Русский Стандарт. Меня приветливо встретили, рассказали условия, оклад был небольшим + премия за каждый оформленный продукт, т.к. был кризис и опыта не было, я согласилась, и не пожалела.



Меня поставили работать в Магазин Мебели, посадили к опытному менеджеру, которая меня всему научила и потом помогала на первых этапах, никто одну не оставил. Также хочу выразить особую благодарность моему Руководителю Виталию, по любому сложному вопросу, всегда помогал. В итоге, в кризисные годы, я получала премию даже больше, чем в других банках (причем вся белая!, все официально), полный соц. Пакет (больничные, отпуск, все оплачивалось). В итоге через год, меня позвали работать в Отделение (открылась вакансия и первым предложили своим же Менеджерам), было страшно, но я согласилась.



В Отделении весь коллектив и Руководитель встретили очень дружелюбно, здесь меня научили всем операциям, которые проводятся в Отделении, оформлению всех продуктов, продажам, холодным звонкам, ездили на обучение и проводились тренинги. Причем, благодаря официальной заработной плате я смогла оформить ипотеку по льготной ставке (сама я приехала в Тольятти из г Жуковский). И ставку мне поставили весьма выгодную.



В 2012 г. я ушла в декрет (получила выплату и ежемесячные пособия, вышло по максимуму), в 2015 г. Я вернулась. Часть коллектива поменялась, самые сильные остались), а их было большинство, чему я была очень рада!!! Быстро вникла в продукты и влилась в коллектив. Здесь каждый готов был и помочь и все нацелены на результат.



К сожалению, в декабре 2017 г. пришлось уходить, переехали с мужем на Кавказ, ближе к родителям, здесь Отделений Банка еще нет. Очень не хотелось уходить! Премия стабильная, выиграла 2 конкурса, летом ездили на корпоратив от Банка в г. Казань. Все оплачивается, чувствуется, что ты не один и всегда рядом есть коллеги и руководители готовые оказать помощь. Коллектив супер! Не понимаю тех, кто пишет, что все плохо. Ни один мой коллега никогда подобных слов не скажет. Кто готов работать, а не ждать у моря погоды, для тех Русский стандарт реальный шанс встать на ноги, построить карьеру и отлично устроиться в жизни. Вас научат работать с клиентами, продавать все продукты, будете получать достойную и белую ЗП, было много тренингов техники продаж и многое, многое другое. Банк сейчас развивается, очень много конкурсов, мотиваций. Банк постоянно думает каким образом улучшить сервис, наполнение предоставляемых продуктов, чтоб угодить клиентам как новым, так и существующим. Если бы не переезд, не стала бы уходить, хотелось и дальше расти в Банке Русский Стандарт, но так сложились обстоятельства. Но опыт, друзья-коллеги и рекомендации Руководителя останутся со мной.