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Проработала в ОЦ г. Курска 7 месяцев. Это была моя самая большая ошибка и зря потерянное время. Заработала только нервный стресс.
Условия труда отвратительны, стулья сломаны, старые компьютеры, которые вечно не работают. Бонус рассчитывает руководитель, у которого нет соответствующего образования в файле эксель (что очень странно). Всегда находили за что обнулить бонус. Переработки не оплачиваются, хотя говорили, что они оплачиваются в двойном размере. В ночные смены ходила на работу, тоже говорили, оплачиваются хорошо, ни чего подобного, везде обман. Доп часы заставляли брать принудительно и никого не волнует, что дома семья и рабочий день 8 часов по ТК. Заработать там можно только копейки и угробить здоровье. Так же по ТК должны были расчитаться полностью со мной. В том числе больничный. Но они видимо посчитали что деньги мне не нужны и мой расчет составил всего 7000 тыс рублей. Это очень смешная сумма. Такого расчета я еще ни где не видела. Естественно они больничный не учли. Далее мне сказали, что мой бонус, который я как бы заработала, оплатят в апреле (когда я пойду снимать деньги с карты и комиссия будет заоблачной). Когда я в отделе кадров сказала, что они должны меня расчитать по среднему, они сказали, а что это такое? Блин в смысле, что это такое. Теперь у меня возникает вопрос, а кого вы набрали на эти места? Студентов? Также когда я сказала, что пойду в трудовую инспекцию, то мне сразу стали поступать с этой работы звонки. Ну если у Вас все хорошо, почему вы ее так боитесь?
Кстати забыла написать об отпуске. По ТК РФ и по договору который мы с ними подписывали написано, что отпуск не менее 2-х недель. А на самом деле отпуск только 1 неделя. Что за нафиг? Также просила предоставить мне отпуск 2 недели, мне было отказано. И при расчете они должны были выплатить неиспользованный отпуск 3 недели. Но они сказали, что оплатили 1,5 недели так как я не работаю год. Хотя по ТК РФ я через полгода имею право взять опуск полностью 28 календарных дней. Полное нарушение Трудового Кодекса
Также хочу сказать, что уволилась я не по своей воле. У нас есть почта рабочая, и мне на нее поступило такое сообщение, что если не исправите ситуацию по переводам (т.е.я предлогала кредиты клиентам, но не работала с возражениями), то мы предлагаем 2 варианта или ты увольняешься по собственному или по статье. То есть от менеджера с ОЦ г. Курска А.Ю. поступило вот такое сообщение. Мне пришлось написать по собственному, так как я не хочу портить свою трудовую.
Банк не ценит сотрудников постоянная текучка и низкий заработок. Положительные отзывы пишут либо тренера, либо сотрудники по подбору персонала, что все у них замечательно и просто сотрудник не умеет работать. Это не так, ты работаешь, берешь доп часы, стараешься, а тебя просто используют, как они всегда любят говорить, нехватка на линии.
Вот такие события происходят в ОЦ г. Курска. Просьба принять меры и снять с должности менеджера А.Ю. (отчество к сожалению не помню).
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mkhramtsova • бывший сотрудник
01.03.2018 20:45
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Администратор:
Оценка не засчитана в связи с баном автора.
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Ответ банка:
mkhramtsova,
В первую очередь хотим принести извинения за сроки предоставления полного комментария по ситуации.
Но давать комментарии без подробного анализа ситуации не в наших правилах.
Предлагаем вернуться к вашему отзыву.
О больничных листах
Больничные листы у нас оплачиваются. Но только после того, как сотрудник выходит с больничного и предоставляет в отдел по работе с персоналом соответствующий документ.
Так, например, январский больничный лист был оплачен после предоставления.
Февральский больничный лист вы нам пока не предоставили, и по информации от вас он пока не закрыт. Готовы принять его в работу как только вы поправитесь (надеемся, что болезнь отступит быстро) и сможете его нам предоставить.
Про отпуск
Система расчета дней отпуска у нас простая и прозрачная. Все в соответствии с ТК
За общее время работы у нас вы «накопили» 18 дней отпуска, часть из которых отгуляли в январе и феврале. Остальные дни мы включили в расчет при расставании.
Речи о 28 днях отпуска при непродолжительном сроке работы не идет, при всей нашей лояльности к сотрудникам
Про переработки
Мы уже сообщали вам, но готовы повторить, что оплата переработок будет произведена в марте месяце в полном обьеме.
Расчетный лист сформирован и ждет вас в отделе по работе с персоналом. Забрать его можно ежедневно, с понедельника по пятницу, с 9:00 – до 18:30
При необходимости, можем выделить ответственного сотрудника, который разберет с вами все пункты расчетного листа, методику и детали расчета.
Нам скрывать нечего, и мы заинтересованы в том, чтобы не оставалось никаких недомолвок.
Про само расставание
Мы склонны считать, что заявление на увольнение было написано вами все-таки по собственному желанию.
У нас внедрена такая процедура как выходное интервью. Оно проводится с каждым сотрудником, принявшим решение попробовать себя в другой компании, в иной сфере.
Удаленность работы от места проживания, несогласие с функционалом (работа с продажами), большой объем входящего клиентского стрима, сложность с выполнением поставленных KPI – вот часть из причин, которые вы отметили.
Мы ценим сотрудников, которые решили состояться у нас как профессионалы, готовы поощрять и поощряем их достижения и стремления, готовы вкладываться в развитие и обучение. Но это работает только при нормальном партнерстве обеих сторон
Искренне жаль, что наше партнерство заканчивается на подобной ноте.
Мы желаем вам успешной реализации на новом месте работы!
С уважением,
Ренессанс Кредит
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неиспользованный отпуск оплачивается при увольнении пропорционально отработанному времени
да, взять отпуск вперед вы можете, но это не означает, что вам его должны оплатить при увольнении
сами виноваты, что уволились...
совет - откройте Трудовой кодекс и внимательно почитайте, чтобы в дальнейшем не попадать в такие ситуации
а если вы боитесь статьи - значит есть за что
если вы уверены, что не виновны - значит надо было бороться до последнего, тем более у вас на руках были козыри - письмо с указанием "валить" из банка...
жизнь бы попортили тогда некоторым лицам из банка, да и самому банку в целом
можно было выбить по соглашению сторон
и опять у вас все от того, что вы не знаете ТК
в нем есть пункт, что работодатель может не отпустить в отпуск, если на это есть производственные причины
вот если бы вы отработали пару лет, а вас не отпускали в отпуск - то да, тогда ТК будет нарушен, а так работодатель ничего не нарушил
повторюсь - учите ТК, пригодится в жизни
только повторюсь - учите ТРУДОВОЙ КОДЕКС, а потом жалуйтесь
зная ТК жить и работать легче, поверьте...
Изменено: