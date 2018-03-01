Ответ банка:



В первую очередь хотим принести извинения за сроки предоставления полного комментария по ситуации.

Но давать комментарии без подробного анализа ситуации не в наших правилах.



Предлагаем вернуться к вашему отзыву.



О больничных листах

Больничные листы у нас оплачиваются. Но только после того, как сотрудник выходит с больничного и предоставляет в отдел по работе с персоналом соответствующий документ.

Так, например, январский больничный лист был оплачен после предоставления.

Февральский больничный лист вы нам пока не предоставили, и по информации от вас он пока не закрыт. Готовы принять его в работу как только вы поправитесь (надеемся, что болезнь отступит быстро) и сможете его нам предоставить.



Про отпуск

Система расчета дней отпуска у нас простая и прозрачная. Все в соответствии с ТК

За общее время работы у нас вы «накопили» 18 дней отпуска, часть из которых отгуляли в январе и феврале. Остальные дни мы включили в расчет при расставании.

Речи о 28 днях отпуска при непродолжительном сроке работы не идет, при всей нашей лояльности к сотрудникам



Про переработки

Мы уже сообщали вам, но готовы повторить, что оплата переработок будет произведена в марте месяце в полном обьеме.

Расчетный лист сформирован и ждет вас в отделе по работе с персоналом. Забрать его можно ежедневно, с понедельника по пятницу, с 9:00 – до 18:30

При необходимости, можем выделить ответственного сотрудника, который разберет с вами все пункты расчетного листа, методику и детали расчета.

Нам скрывать нечего, и мы заинтересованы в том, чтобы не оставалось никаких недомолвок.



Про само расставание

Мы склонны считать, что заявление на увольнение было написано вами все-таки по собственному желанию.

У нас внедрена такая процедура как выходное интервью. Оно проводится с каждым сотрудником, принявшим решение попробовать себя в другой компании, в иной сфере.

Удаленность работы от места проживания, несогласие с функционалом (работа с продажами), большой объем входящего клиентского стрима, сложность с выполнением поставленных KPI – вот часть из причин, которые вы отметили.

Мы ценим сотрудников, которые решили состояться у нас как профессионалы, готовы поощрять и поощряем их достижения и стремления, готовы вкладываться в развитие и обучение. Но это работает только при нормальном партнерстве обеих сторон



Искренне жаль, что наше партнерство заканчивается на подобной ноте.

Мы желаем вам успешной реализации на новом месте работы!





С уважением,

Ренессанс Кредит mkhramtsova,В первую очередь хотим принести извинения за сроки предоставления полного комментария по ситуации.Но давать комментарии без подробного анализа ситуации не в наших правилах.Предлагаем вернуться к вашему отзыву.Больничные листы у нас оплачиваются. Но только после того, как сотрудник выходит с больничного и предоставляет в отдел по работе с персоналом соответствующий документ.Так, например, январский больничный лист был оплачен после предоставления.Февральский больничный лист вы нам пока не предоставили, и по информации от вас он пока не закрыт. Готовы принять его в работу как только вы поправитесь (надеемся, что болезнь отступит быстро) и сможете его нам предоставить.Система расчета дней отпуска у нас простая и прозрачная. Все в соответствии с ТКЗа общее время работы у нас вы «накопили» 18 дней отпуска, часть из которых отгуляли в январе и феврале. Остальные дни мы включили в расчет при расставании.Речи о 28 днях отпуска при непродолжительном сроке работы не идет, при всей нашей лояльности к сотрудникамМы уже сообщали вам, но готовы повторить, что оплата переработок будет произведена в марте месяце в полном обьеме.Расчетный лист сформирован и ждет вас в отделе по работе с персоналом. Забрать его можно ежедневно, с понедельника по пятницу, с 9:00 – до 18:30При необходимости, можем выделить ответственного сотрудника, который разберет с вами все пункты расчетного листа, методику и детали расчета.Нам скрывать нечего, и мы заинтересованы в том, чтобы не оставалось никаких недомолвок.Мы склонны считать, что заявление на увольнение было написано вами все-таки по собственному желанию.У нас внедрена такая процедура как выходное интервью. Оно проводится с каждым сотрудником, принявшим решение попробовать себя в другой компании, в иной сфере.Удаленность работы от места проживания, несогласие с функционалом (работа с продажами), большой объем входящего клиентского стрима, сложность с выполнением поставленных KPI – вот часть из причин, которые вы отметили.Мы ценим сотрудников, которые решили состояться у нас как профессионалы, готовы поощрять и поощряем их достижения и стремления, готовы вкладываться в развитие и обучение. Но это работает только при нормальном партнерстве обеих сторонИскренне жаль, что наше партнерство заканчивается на подобной ноте.Мы желаем вам успешной реализации на новом месте работы!С уважением,Ренессанс Кредит