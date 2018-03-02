Когда ещё училась в университете, мечтала работать в Альфа-Банке. Приходила снимать стипендию-душа радовалась, как-то всё правильно, уютно, прилично. После окончания учёбы в 2003 году устроиться в нашем регионе в этот Банк было не реально человеку с улицы. Пошла в Россельхозбанк, потом перешла в ВТБ24 (ныне ВТБ). Но тяга к Альфе не исчезла, каким-то не реальным драйвом и притягательностью обладает этот банк . Потом был долгий период отрыва от работы в связи с болезнью. В стационарах я встретила двух сотрудников Альфы, отзывы были весьма положительные, при чем работали они совершенно в разных подразделениях и в разных городах. Зашла на сайт, посмотрела продукты Альфа-Банка и была ошарашена насколько свежими и актуальными предложениями банк балует своих клиентов. Здесь у Альфа-Банка нет конкурентов. Решила: когда вернусь к трудовой деятельности, буду в Альфе. Вакансий в г. Барнаул летом 2017 г. было не так много, но понимая, что у меня был длительный перерыв в работе - решила начать с малого - пошла в контакт-центр. Пришла на собеседование - всё здорово: счастливые люди, любящие свою работу. Сначала обучение, потом работа. Всё безупречно. Закончился испытательный срок. Я в эйфории. А потом началось...

Сначала перенесли две недели отпуска с апреля на февраль без моего ведома, поставили перед фактом. В итоге после обучения на новый скилл - я на весь февраль, с перерывом в одну неделю, ухожу в отпуск. А в марте с меня будут спрашивать уже как с опытного сотрудника, отучилась же я еще в январе. Ладно, постараемся....

В отпуске узнаю, что вместо графика 2/2 я(и не только я) теперь буду работать 5/2 с графиком, внимание!!!, с 15.00 до 24.00 и с 16.00 до 01.00. Просто шок...Я одна воспитываю двух детей школьного возраста, один их них приёмный с отклонениями в развитии. И, конечно, понимаю, что это мои проблемы. НО: милый Альфа-Банк, так не хочется расставаться. Все девочки, у кого в нашей смене есть дети (а нас всего трое из 16-ти человек) не могут позволить такой роскоши - променять вечер с семьёй на обслуживание клиентов.

Из двух зол выбирают наименьшее: я выбираю семью и уже в поиске нового работодателя, так как подозреваю, что в ближайшее время вопрос с графиками не разрешится. Ведь дети растут сегодня, не завтра, не ждут месяц и год, когда в Альфа-Банке оптимизируют бизнес-процессы. Это время бесценно.

Пожелания на будущее: учитывайте при составлении графиков семейные обстоятельства сотрудников и было бы очень здорово, если в штате РОЦ г. Барнаула появился психолог с адаптированной антистресс-программой, он бы сделал 1500 чел. хоть чуточку счастливее.

Жаль, что приходится искать нового работодателя. С продуктами Альфа-Банка приятно работать. И клиенты у нас классные. Удачи тебе, Альфа.