Добрый день Мария!



07.02.2018 г., получил направление на работу (собеседование) от ГКУ НСО ЦЗН г. Новосибирск, на замещение свободного рабочего места (вакантной должности), по профессии (специальности) - специалист, старший 6 категории (класса), отдела операционной поддержки, квота инвалида, в соответствии с заявленными сведениями о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей) в ПАО Сбербанк.

С 13.02.2018 г. по 01.03.2018 г., проходил собеседования со всевозможными сотрудниками, включая начальников отделов и отделений (К.Д.О, Г.А.М., Р.Н.Н., М.В.В.), которые рассказывали о работе, будущем обучении и т.д.. Были предъявлены документы о высшем образовании, документы об инвалидности, направление центра занятости, показана способность работать с заявленным в требованиях к вакансии программным обеспечением.

01.03.2018 г. получил отказ, в котором указано, что должность на которую я был направлен не предусмотрена в штате Сибирского банка Сбербанка. А на должность, в отношении которой проводили со мной собеседование, я не соответствую.

Все выданные документы были подписаны Директором центра развития талантов Сибирского банка Сбербанка России Серовой М.Н.

Сотрудник принимавший документы по квоте инвалидов и выдавший ответ К.Д.О (Новосибирское отделение № 8047)

Прошу Вас дать в кратчайшие сроки правовую оценку действий сотрудников банка при приеме на работу инвалида.



Заявленная квота на февраль 2018 г. Сберегательным банком в г. Новосибирске в выше указанный выше период не была закрыта, было наличие вакантных мест для инвалидов, которые до настоящего времени выставлены на сайте Трудвсем: https://trudvsem.ru/vacancy/card/10277...Type%3DALL