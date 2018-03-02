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|Как Альфа доводит сотрудников
|не голосовал
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Как Альфа доводит сотрудников до отчаянья
Добрый день, меня зовут Сергей М. и я бывший Вип менеджер ДО Шуваловский. Уже год как уволился из банка и за это время добился больших финансовых успехов. Решил поделиться своим опытом работы.
Поначалу работа в банке представляла для меня огромный интерес, видел очень много зон для роста. Но чем больше труда и усилий прикладывал, тем больше банк меня эксплуатировал, повышал планы, уменьшал премии. К сотрудникам ужасное отношение, клиент всегда прав, даже когда клиент не то что не прав, а просто переходит все грани морали и воспитания.
Первое своё ответное действие я совершил несколько лет назад, когда ко мне обратился пожилой клиент, с которым я договорился проинвестировать около одного миллиона рублей, но в периоде оформления сделки клиент умер. И тут я увидел шанс для себя отыграться за все. Сказав Заместителю управляющего, что встреча была на выезде, хотя на самом деле я за клиента подписал разовое поручение на перечисление всех денежных средств на своего знакомого, пришедшим родственникам сообщил, что у данного клиента средств не имеется, а сотрудникам службы безопасности мой товарищ, на которого было перечисление, уверенно заявил, что умерший является его родственником и что у них меркантильная семья, что они сейчас начнут грызться за наследство.
Время шло, деньги таяли. По счастливой случайности в скором времени мне довелось познакомиться с Г.М.,, человеком который неплохо платил мне за открытие золотых и премиальных карт по скану паспортов или в принципе на придуманные паспортные данные, система их спокойно пропускала. Карты открывались для перечисления на них денежных средств от юридических лиц с последующим снятиям через банкоматы. За достаточно короткий период я выпустил около 200 карт. Придуманные паспортные данные были вдвойне удобней, потому что так называемые номинальные владельцы счета не имели возможности распоряжение денежными средствами без нашего ведома. За неделю до увольнения, я будучи полностью уверенным, что контроль моих действий находится на минимальном уровне, с сидящим напротив меня вышеупомянутым Г.М. зашёл в сессии более чем 10 разных номинальных клиентов с заблокированными счетами и сделал переводы их денежных средств прямо из офиса банка.
Уважаемый банк, перестаньте так жестко эксплуатировать сотрудников, конслагерная система ни к чему хорошему не приводит. Надеюсь мой пример будет вам уроком.
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serega.mina89 • бывший сотрудник
02.03.2018 13:16
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Администратор:
В данном случае без оценки.
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|tarzan
02.03.2018 13:34
|вы не боитесь, что после этого отзыва вам будет одна дорога?
|DKV0511
02.03.2018 13:59
|Это явка с повинной? За такие дела сажают вообще-то....если конечно, просто кто-то не хочет палиться и описал ситуацию от своего лица за другого человека....
|lymonad
02.03.2018 20:40
|А мне кажется, что этот отзыв написал не "Сергей Минашкин", а человек, у которого с ним был или есть конфликт
|sir_
05.03.2018 10:08
|деньги не поделили)
|AnyaLavrukhina
13.03.2018 10:59
|Если Вы - бывший сотрудник, то по-вашему нечего бояться?
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