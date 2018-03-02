Здравствуйте, меня зовут Гордеева Ольга.

Я работаю в банке Русский Стандарт в г. Челябинске, в Отделении на ул. Елькина, 59.

Хотела поделиться с Вами своим опытом начинающего специалиста в банковской сфере. Думаю, это было бы интересно многим молодым людям, ищущим своё призвание в профессиональной сфере.

Работаю в Банке «Русский Стандарт» с 2016 г. менеджером-консультантом.

Ранее работала в косметической сфере по продажам, но захотелось попробовать себя именно в той деятельности, на которую училась - Банковское дело.

Просматривала разные варианты вакансий, прошла несколько собеседований в разных Банках, но остановила свой выбор на Русском Стандарте, мне очень понравилась живая, активная работа с клиентами, которая просто «кипит» в Банке!

На собеседование меня пригласила Руководитель Отделения Коптева Ольга Ивановна. Мне она сразу понравилась своей позицией- все здесь работают «командой»! Ольга Ивановна сказала, что у меня будет опытный наставник из Заместителей Торопина Юля, которая будет первое время полностью заниматься моим обучением. Коллектив молодой, все активные, жизнерадостные. В общем, я больше не раздумывала и согласилась!

Прошла обучение 5 дней, потом стажировку, сразу успела пообщаться с коллективом, у которого «горели глаза» при рассказе о личных успехах в продажах.

За столь недолгое время работы в Банке, я уже добилась своих личных результатов и успехов!

У Банка есть много интересных проектов по развитию и мотивации персонала. Один из таких Проект «Карьерная лестница», что даёт возможность Лучшим сотрудникам получать дополнительную надбавку в зарплате за достижение Лучших результатов.

На данный момент я уже получаю надбавку к окладу по проекту «Карьерная лестница», так как вошла в ТОП 10 лучших сотрудников.

Надеюсь и в дальнейшем на рост своих показателей и получение ещё большей надбавки за результат.

Банк очень заботится о профессиональном развитии своих сотрудников, ежемесячно к нам приезжают тренера с других городов для повышения качества продаж, а также каждый месяц проводятся различные конкурсы, в которых можно себя показать и заработать дополнительный бонус.

За хороший результат по продажам в 2017 г., от нашего региона я посетила в Москве тренинг по страховым продуктам с участием столичных тренеров.

Мне очень нравится, что система мотивации в нашем банке понятная и прозрачная, можно в любой момент посчитать свою премию. Я активно пользуюсь кредитными продуктами на льготных условиях для сотрудников и дополнительно попробовала для себя новую, удобную услугу «Рассрочка».

Руководство Банка активно занимается развитием корпоративной культуры. У нас есть «Банк идей», куда можно предложить любую свою идею по улучшению работы. Банк активно участвует во всех соц. сетях, есть внутренний портал в Инстаграм «БРС - мы вместе», где все регионы выкладывают интересные ролики о своих коллективах.

Подводя итог всему выше сказанному, хочу порекомендовать всем начинающим специалистам, пробовать свой трудовой путь именно в Банке Русский Стандарт, это лучшая возможность профессионального развития в банковской сфере!