Ответ банка: Добрый день!

Только по имени мы, к сожалению, не можем идентифицировать оператора.

Мы с радостью передадим ему Вашу благодарность, если Вы сообщите больше данных о нем на адрес sale_management@tinkoff.ru!



С уважением,

Команда Тинькофф Банка.