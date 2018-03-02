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|Оператор Светлана супер
|положительный отзыв проверяется
|Объясняет четко и доступно. Пускай тиньеофф повысит тебя
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Elzar • несостоявшийся сотрудник
02.03.2018 19:10
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Ответ банка:
Добрый день!
Только по имени мы, к сожалению, не можем идентифицировать оператора.
Мы с радостью передадим ему Вашу благодарность, если Вы сообщите больше данных о нем на адрес sale_management@tinkoff.ru!
С уважением,
Команда Тинькофф Банка.
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