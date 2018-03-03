Меня зовут Татьяна. 28.02.2018 у меня был последний день работы в БРС. Проработала я почти 7 лет, но всё-таки решила начать развиваться в новой организации. Спасибо банку за опыт! В целом,работа нравилась и почти все меня устраивало. Жалко было через столько лет покидать банк.

А теперь о плохом. Сегодня уже 03 марта, а я до сих пор не получила трудовую книжку. 01 марта я должна была уже выйти на новое место работы, но меня не могут трудоустроить по причине отсутствия трудовой. Из-за этого, я теряю зарплату и стаж. И вам,наверное,известно, что в соответствии с законом, книжка должна быть на руках в последний день увольнения. Раньше таких проблем не было, сейчас ужасно работает кадровая служба в г. Саратов. Помимо этого случая, они не компитентны и многие сотрудники не довольны их работой. Справки надо ждать очень долго и многих они даже не знают,приходилось присылать им детально,какая нужна и что там должно быть. Я очень хочу решить вопрос с моей трудовой книжкой без обращения в трудовую инспекцию и получить компенсацию за потерянные не рабочие дни.

Теперь по вопросу премии за январь. Я считаю, что я заслужила ее выплату. Я проработала целый месяц в феврале, получала файл о согласовании премии моей и менеджеров. А то, что я уволилась не 10 числа, это не освобождает банк от невыплаты премии. И то,что вы пишите всем,что это не обязанность банка, а только выплата на усмотрение банка за проделанную работу, так я считаю,что работу свою я делала хорошо, все свои обязанности выполняла, претензий ко мне со стороны клиентов и работадателя не было. Моему коллеге,который проработал 2 года, выплатили премию после увольнения, а мне,после 7 лет, нет.

Прошу решить все вышестоящие вопросы. Надеюсь, что мнение о моем банке в худшую сторону не изменится и обращаться в трудовую мне не придется, т.к не могу начать работать в новой организации,а следовательно получать заработную плату и стаж.

Мой таб. 138696