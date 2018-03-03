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|Операционистом не советую устраиваться в абсолют банк.
|отрицательный отзыв проверяется
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Буду краток.
1)обучение - будите самостоятельно практически обучаться. тренера молодые, сами во многом не разбираются, а еще злые и нервные.
2)программа хост-это ужаснейшая и наитупейнейшая программа, к которой привыкать будите не меньше 2ух месяцев и то будите работать по записям. хотя на собеседование затирают, что программа легкая и тд. не верьте!
3)сам процесс работы-в зависимости в какой офис попадете, тпкой и будет процесс. в норм офисе-будите постепенно и поочередно вникать в работу, у ужасном, вас сразу поставят на поток, будь то это вклад, ячейки, ипотека, выемка и прочее... и когда будешь подходить к коллегам спрашивать, они будут посылать и говорить вас этому всему учили на обучении.... (на обучении нихерра ничему не учат) (и это не шутки)
Поток клиентов начинается с 9 максимум с 9:30 и до 18-19 часов.
офисы работают с 9 до 20, но задерживаться нужно будет практически каждый день, чтоб закрыть день.
Поэтому этот банк отдает огромное предпочтение затюканным и выдресерованным бывшим сотрудникам сбербанка.
4)Зарплата вообще мизер. 34500₽ это в дорогом городе Москва!!! на руки за реально лошадиную работу(раньше была разбивка работы по отделам, к примеру один отдел занимается ипотекой и все, что с ней связано, а другой чисто на операционке, сейчас же, все взвалили на 1человека ВСЕ! а зп ни на рубль не поднялась!) (В других банках можно легко на одной операционке столько зарабатывать не морочась с ипотекой, где люди за работу с одной ипотекой получают далеко не 35 кусков!!!!
Конечно же на собеседование вам будут втирать, что к окладу, чуть ли не каждый месяц вы будете получать премию за выполнение плана в 2,3 раза выше оклада, но сделано все так, что план вы никогда не выполните!! (вклады, ипотека, комиссионка. и если к примеру вклады и комиссионку вы выполните а ипотеку к поимеру нет, то прощайтесь с премией)
Приезжие, которые там опу рвут с графиком 5/2, которые годами там сидят из за того, что влезли в ипотеку на 20 лет и если уволятся, то ставка сразу повысится, получают не больше 50-55 кусков. (на мой взгляд так пахать и получить за свой труд 5/2 всего 50 тыс. это смешно!!!!) (выжимают все соки)
Нудная и неинтересная работа.
Тюкают с продажами ИСЖ,
Из плюсов ➕
Соц. пакет после 6 мес.
Зп во время и на карту
Коллектив и то если реально повезет.
Нет проблем с концеляркой
🤔🤔🤔🤔🤔А теперь опрос,🤚 а как считаете вы, зарплата в 35 000₽ работая в банке и для Москвы - это нормальная зарплата????
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1
irrrrrrrrrr • бывший сотрудник
03.03.2018 16:28
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