Буду краток.

1)обучение - будите самостоятельно практически обучаться. тренера молодые, сами во многом не разбираются, а еще злые и нервные.

2)программа хост-это ужаснейшая и наитупейнейшая программа, к которой привыкать будите не меньше 2ух месяцев и то будите работать по записям. хотя на собеседование затирают, что программа легкая и тд. не верьте!

3)сам процесс работы-в зависимости в какой офис попадете, тпкой и будет процесс. в норм офисе-будите постепенно и поочередно вникать в работу, у ужасном, вас сразу поставят на поток, будь то это вклад, ячейки, ипотека, выемка и прочее... и когда будешь подходить к коллегам спрашивать, они будут посылать и говорить вас этому всему учили на обучении.... (на обучении нихерра ничему не учат) (и это не шутки)

Поток клиентов начинается с 9 максимум с 9:30 и до 18-19 часов.

офисы работают с 9 до 20, но задерживаться нужно будет практически каждый день, чтоб закрыть день.

Поэтому этот банк отдает огромное предпочтение затюканным и выдресерованным бывшим сотрудникам сбербанка.

4)Зарплата вообще мизер. 34500₽ это в дорогом городе Москва!!! на руки за реально лошадиную работу(раньше была разбивка работы по отделам, к примеру один отдел занимается ипотекой и все, что с ней связано, а другой чисто на операционке, сейчас же, все взвалили на 1человека ВСЕ! а зп ни на рубль не поднялась!) (В других банках можно легко на одной операционке столько зарабатывать не морочась с ипотекой, где люди за работу с одной ипотекой получают далеко не 35 кусков!!!!

Конечно же на собеседование вам будут втирать, что к окладу, чуть ли не каждый месяц вы будете получать премию за выполнение плана в 2,3 раза выше оклада, но сделано все так, что план вы никогда не выполните!! (вклады, ипотека, комиссионка. и если к примеру вклады и комиссионку вы выполните а ипотеку к поимеру нет, то прощайтесь с премией)

Приезжие, которые там опу рвут с графиком 5/2, которые годами там сидят из за того, что влезли в ипотеку на 20 лет и если уволятся, то ставка сразу повысится, получают не больше 50-55 кусков. (на мой взгляд так пахать и получить за свой труд 5/2 всего 50 тыс. это смешно!!!!) (выжимают все соки)

Нудная и неинтересная работа.

Тюкают с продажами ИСЖ,

Из плюсов ➕

Соц. пакет после 6 мес.

Зп во время и на карту

Коллектив и то если реально повезет.

Нет проблем с концеляркой



🤔🤔🤔🤔🤔А теперь опрос,🤚 а как считаете вы, зарплата в 35 000₽ работая в банке и для Москвы - это нормальная зарплата????