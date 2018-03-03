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исследование Банки.ру — декабрь, 2017
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Я роняю Запад плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Я работал с открытия Почта Банка. Работал хорошо, планы выполнялись и перевыполнялись, хотя наждежды не было на этот ОПС. С приходом САПа продажи выросли в разы, хотя, нам говорили, то что точка невозврата. На протяжении полутора лет мы получали грамоты, благодарственные письма, участвовали в стартапах и занимали первые места. Пока на должность РРС не приняли К.Г.Ш. (да и посте Ее приёма занимали первые места).

Потом Москву поделили и у нас появился ОЦ Москва Запад. У нас появился новый УОЦ К.М.П., который не понимал и не понимает структуры ПБ. Неоднократно он заставлял нас нарушать регламент сб (выносить оборудование в пятерочку, ввёл опросные листы, которые не были согласованы со службой маркетинга). За невыполнение этих требований, он лишал нас частично премии без комментариев. Далее больше, он вызывал к себе сотрудников и под давлением его и РРС заставлял писать заявление по собственному желанию (имеются записи разговоров). Прошу разобраться в данной ситуации и прошу обратить внимание на отзывы увольняющихся.
Burymeinvegasбывший сотрудник
03.03.2018 17:19
2 комментария
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Ledyson
03.03.2018 19:03
Могу только подтвердить слова автора слово в слово !!!!
Arsen Fokin
04.03.2018 22:27
Не было со мной, но соглашусь с автором что руководство постоянно угрожают увольнениями, за не выполнение нереальных планов. А территориальные менеджеры даже не знают что и как регистрировать в программе поэтому спрашивать их бесполезно

Изменено: Arsen Fokin - 04.03.2018 22:28
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