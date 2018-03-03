Я работал с открытия Почта Банка. Работал хорошо, планы выполнялись и перевыполнялись, хотя наждежды не было на этот ОПС. С приходом САПа продажи выросли в разы, хотя, нам говорили, то что точка невозврата. На протяжении полутора лет мы получали грамоты, благодарственные письма, участвовали в стартапах и занимали первые места. Пока на должность РРС не приняли К.Г.Ш. (да и посте Ее приёма занимали первые места).



Потом Москву поделили и у нас появился ОЦ Москва Запад. У нас появился новый УОЦ К.М.П., который не понимал и не понимает структуры ПБ. Неоднократно он заставлял нас нарушать регламент сб (выносить оборудование в пятерочку, ввёл опросные листы, которые не были согласованы со службой маркетинга). За невыполнение этих требований, он лишал нас частично премии без комментариев. Далее больше, он вызывал к себе сотрудников и под давлением его и РРС заставлял писать заявление по собственному желанию (имеются записи разговоров). Прошу разобраться в данной ситуации и прошу обратить внимание на отзывы увольняющихся.