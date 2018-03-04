Всем добрый день. Хочу поделиться своим отзывом о работе в ПАО Совкомбанк г.Ставрополь и о моем увольнении по липовым актам за прогул, которого не было! Проработала в банке 2,5 года, неоднократно являлась лучшим сотрудником Ставропольского края.Условия для работы конечно оставляют желать лучшего, но об этом позже. В один прекрасный день, это был ноябрь 2017г. мне позвонил мой руководитель В.В.А. и сообщил что принято решение руководством банка о твоем увольнении за дефолтные договора клиентов, пиши заявление по собственному желанию. и из 47 дней положенного мне отпуска (полтора года не отпускал меня в отпуск) предоставил всего 2 недели. Переработок в выходной день у меня 38 дней, руководитель сообщил что не будут они не предоставлены, не выплачены, про них можешь забыть вообще. в 2016 году работала 4 месяца одна в офисе во время ремонта! сидела дышала краской вместе с клиентами, офис не закрывался! я работала одна, где должно сидеть минимум 3 сотрудника, а у нас большой поток клиентов, я здорово подорвала свое здоровье, нет перерывов в этом банке и офис нельзя закрывать! ни поесть ни в туалет не выйти, т.к. в офисе туалета вообще нет!!! Что за условия для работников!? в 2017 году та же самая песня. с весны по осень заставляли ездить по командировкам, где работала опять же одна, т.к. руководитель В.В.А. поувольнял сотрудников, опять же незаконным путем. В г.Изобильном вообще уволили сотрудника не уведомив его. Она пришла на работу, а в офисе за ее рабочим местом сидит уже другой работник, она позвонила руководителю, он сказал ей пиши заявление по собственному. В г.Ставрополе тоже работали 2 сотрудницы на точке в торговом центре. Т.к. там продажи шли неважно банк решил закрыть точку. И сотрудниц руководитель заставлял писать заявление по собствен.желанию причем угрожая им, у него стоит главная цель уволить сотрудника с минимальной ему выплатой. Девочки были не согласны уходить по собствен.желанию, они должны были уйти по сокращению с положенной им выплатой! в итоге подписали с ним по соглашению сторон. Что за незаконные действия со стороны руководителя!? И с каким вопросом к нему либо к его заму З.Е.С. не обратишься они ничего не знают и не могут ничего объяснить! и любит действовать через своего зама, она выполняет все незаконные его распоряжения. Зачем вообще такое руководство? Некоторые девчонки вообще сами увольнялись, потому что их руководитель всячески выживал с рабочего места. Огромнейшая текучесть кадров, с такими условиями работы и с таким начальством неудивительно.

Теперь про мой личный случай. моя война с моим руководителем В.В.А., продолжалась 4 месяца. 4 месяца пытался меня уволить и все же у него это получилось. За что я воевала? неиспользованный отпуск 47 дней, не предоставленные отгулы 38 дней. Я пахала одна на офисе, шла им навстречу когда не было другого сотрудника на замену, работала без выходных и отпусков, что за хамское отношение к персоналу? Руководитель довел меня до истерики, ушла на больничный на целый месяц. В связи с этим у него не получилось меня вышвырнуть 15 ноября 2017г.. Приказ был недействителен на увольнение. После больничного вышла на работу и что я вижу? принято 2 новые сотрудницы, я осталась вообще без рабочего места, а пароли к банковским программам он заблокировал еще в ноябре, причем еще у действующего сотрудника! Если так быстро нашли новых сотрудниц, возможно даже мое место было продано. Он полностью игнорил мои многочисленные заявления почему заблокировали доступы и почему изменили должностные обязанности. После выхода с больничного он мне сообщил что ты теперь работаешь только на привлечение клиентов , иди на улицу собирай листовки и анкеты клиентов. Какое он имел право устно менять мои должностные обязанности как Ведущего финансового консультанта? Что за превышение с его стороны его должностных обязанностей и незаконные действия? Прямое нарушение трудового договора! как положено никаких письменных уведомлений не было! все на словах! угрожал прямым текстом что если не уйду по собствен.желанию то банк уволит меня по статье утеря доверия, будет проводиться по мне служеб.расследование, банк может привлечь к уголовной ответственности , банк заставит меня выплачивать дефолтные договора клиентов и он лично оставит обо мне плохие рекомендации и не смогу устроиться на работу в другой банк! Он такими угрозами действует на всех сотрудников, чтобы боялись и сами уходили. По плохим погодным условиям, зимой, заставлял ходить собирать анкеты. весь мой рабочий день должен проходить на улице. Опять же морально давил что долго так не выдержу и сама уйду.

Чем закончилась история? довел меня опять, попала на больничный. вышла с больничного 01.03.2018г. он лично привез приказ о моем увольнении за прогулы. Заставил сотрудников как свидетелей подписать акты о прогуле, опять же угрожая им что им дальше с ним работать.Конечно кому захочется с ним связываться и терять свое рабочее место? Хотя те дни я находилась на работе! но производить свои трудовые обязанности не могла у меня нет доступов к программам! я помогала клиентам оплачивать кредиты на терминалах. камеры в банке отсутствуют. в банке нет камер! это же смешно.

Также руководитель неоднократно заставлял всех сотрудников в обязательном порядке покупать продукцию банка, чего мы не желали делать! не у каждого есть свободные 2500 рублей.

Обращалась за помощью к управляющей банка по СК Ш.А.А., ничем не помогла, вообще создалось впечатление что сидит там для красоты. Решает там все В.В.А., а ее слово видимо ничего не значит, потому что с ней я изначально договорилась что все мне банк предоставит и я уйду раз не нужен такой ответственный сотрудник! все руководство южной дирекции между собой повязано. писала жалобы вышестоящему руководству никто не откликнулся, им что все равно что их подчиненные нарушают трудовое законодательство? Намерена обращаться в суд. оспаривать приказ и все их незаконные деяния. Молодой специалист должен теперь начинать свою трудовую карьеру защищая свои интересы через суд. Написала жалобу в трудовую инспекцию, лично президенту, и на этом не остановлюсь! Они хоть зашевелились, стали сразу отправлять в отпуск сотрудников и сразу предоставлять отгулы.