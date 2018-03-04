Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Я роняю Запад!!! Версия 2
|отрицательный отзыв проверяется
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Добрый день! Долго не решалась написать отзыв о работе в Почта Банке, а именно ОЦ Москва Запад. Сама работа и коллектив мне нравились. Но РРС К.Г.Ш. и вечно меняющиеся ТМы, непонятная постановка задач и вечный прессинг. Постоянно давили, депремировали, ставили невыполнимые задачи. Были моменты, когда меня проверяли качество моей работы и ТМ ходила со мной по подъездам и светила фонариком в почтовые ящики. Разве за это ей платят деньги? Желаю тем кто еще работает, морально держаться и обратить внимание на отзывы увольняющихся.
|
1
79850496604 • бывший сотрудник
04.03.2018 13:13
|
Администратор:
Автор, расскажите подробнее о ситуации, приведите конкретные примеры: "непонятная постановка задач и вечный прессинг".
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
|Arsen Fokin
04.03.2018 19:01
|Действительно это банк где финансовые эксперты ходят по подъездам, чтобы выполнять работу почтальонов, банк где сотрудников обязывают выходить на улицу и раздавать листовки около остановок. Непосредственные руководители никогда ничего не знают. Планы меняются по настроению руководства. А еще есть САПы которые получают 50 к но ни черта не делают, но тем менее отвечает за это фин. эксперт. В общем если хотите устроиться фиником в пб лучше найдите хорошую работу промоутером. Это одно и то же
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.