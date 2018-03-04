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Рейтинг кредитов на рефинансирование миллиона

Рейтинг кредитов на рефинансирование миллиона
исследование Банки.ру — февраль, 2018
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Я роняю Запад!!! Версия 2 отрицательный отзыв проверяется
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Добрый день! Долго не решалась написать отзыв о работе в Почта Банке, а именно ОЦ Москва Запад. Сама работа и коллектив мне нравились. Но РРС К.Г.Ш. и вечно меняющиеся ТМы, непонятная постановка задач и вечный прессинг. Постоянно давили, депремировали, ставили невыполнимые задачи. Были моменты, когда меня проверяли качество моей работы и ТМ ходила со мной по подъездам и светила фонариком в почтовые ящики. Разве за это ей платят деньги? Желаю тем кто еще работает, морально держаться и обратить внимание на отзывы увольняющихся.
79850496604бывший сотрудник
04.03.2018 13:13
Администратор:
Автор, расскажите подробнее о ситуации, приведите конкретные примеры: "непонятная постановка задач и вечный прессинг".
1 комментарий
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Arsen Fokin
04.03.2018 19:01
Действительно это банк где финансовые эксперты ходят по подъездам, чтобы выполнять работу почтальонов, банк где сотрудников обязывают выходить на улицу и раздавать листовки около остановок. Непосредственные руководители никогда ничего не знают. Планы меняются по настроению руководства. А еще есть САПы которые получают 50 к но ни черта не делают, но тем менее отвечает за это фин. эксперт. В общем если хотите устроиться фиником в пб лучше найдите хорошую работу промоутером. Это одно и то же
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