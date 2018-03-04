Добрый день! Долго не решалась написать отзыв о работе в Почта Банке, а именно ОЦ Москва Запад. Сама работа и коллектив мне нравились. Но РРС К.Г.Ш. и вечно меняющиеся ТМы, непонятная постановка задач и вечный прессинг. Постоянно давили, депремировали, ставили невыполнимые задачи. Были моменты, когда меня проверяли качество моей работы и ТМ ходила со мной по подъездам и светила фонариком в почтовые ящики. Разве за это ей платят деньги? Желаю тем кто еще работает, морально держаться и обратить внимание на отзывы увольняющихся.