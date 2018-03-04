Всем добрый день! Я являлась сотрудником данного банка чуть больше года, на территории Москва Запад была больше полугода. Если вы выбираете себе место работы, то я расскажу вам, почему НЕ СТОИТ идти именно сюда.



1) начнём с того, что обучения никакого: 5 дней тебе будут говорить поверхностно о продуктах банка, ставках и прочем, а вот как это все работает, специфика и подводные камни - это ты уже узнаешь в ходе работы, если конечно сдашь гребаный тест, где каждый вопрос с подковыркой. Как только я устроилась, меня сразу посадили одну на точку, которая только открылась: ни помощи спросить, не подсказать - ВСЕ САМ!!



2) зарплата. На собеседовании тебе расскажут о том, что есть огромные премии по выполнению плана. Но эти премии есть только в глухих местах, где стоит один почта банк и один сбер, вот там да, есть премии. По факту в Москва запад -самая большая премия 7-8 тр. А теперь сюрприз: из премии вычитают 13% подоходный, а ещё -20% на nps (качество обслуживания), которое по факту ты не можешь проверить никак, и есть такая волшебная штука как триггеры до -30%, придуманная ррс К.Г.Ш. (Суть триггеров, что тебя штрафуют за все что ты не сделал! Выдал кредиты, карты, но не добрал сберсчета - гуляй в минусах). Итого из своей и так маленькой премии у тебя ещё вычитают - 63%.



3)планы и обязанности.

Здесь делают все, чтобы ты не заработал! Выставляют план на непотоковую точку, как на потоковую, завышают. При вопросе кмначальству "почему так?" Тебе ответят - это не мы, это ГО так решило. И сюрприз -вот к тебя был план, ты над ним кипел, работал, впаривал, выполнил его, а за 1-2 дня до конца месяца тебе его хоп и повысили, и ты снова без денег. Тм как всегда разведёт руками и скажет:"я ничего не знаю". Зато от тебя буду требовать выполнения продуктов (причём ТМ и РРС не в курсе как и где и с каким конкретно продуктом мы работаем). Всем плевать, что Кредитный инспектор не одобряет заявки или ставит самые невыгодные условия, ТЫ не продал, значит лох ТЫ! И все твои ответы на вопросы, почему ты не продаёшь приравниваются к тому, что ты просто не хочешь работать.



4) отношение.

Если начальство придумает выходить работать в воскресенье, ты пойдёшь. А ещё начальство заставит тебя следить за сапами и сливать о них инфу и вообще работать за них - ты тоже это сделаешь, а иначе будешь получать по шапке столько раз - на сколько хватит твоих нервов ))



При увольнении HR устроила допрос с пристрастием по поводу того, что нравится и что не нравится в банке. Когда я рассказала про свою самую высокую премию (10 тр) и за что нас штрафуют - она сделала огромные глаза и сказала "впервые слышу такое".