Господа, работа в почта банке фин. экспертом это как работа в kfc промоутером. Ты обязан:

- раскидывать листовки в почтовые ящики в подъездах

- раздавать листовки на остановках

- отвлекать от работы сотрудников других организаций для проведения презентаций

- приставать к людям на почте, которые пришли просто сделать ксерокопию

- должен делать столько продаж, сколько посчитает нужным рук-во вне зависимости от того болел ли ты, был в отпуске или тупо сидишь на непроходимой точке.



ТМы никогда ничего не знают, РРС уверяет, что все точки одинаковы. Помимо 5 дневного обучения в центральном офисе где 70% информации не нужно, а остальных 30 просто недостаточно для того, чтобы полноценно работать больше никакого обучения нет. Рабочее место холодное, но ты должен ходить в рубашке вне зависимости от того, что в зале 12 градусов. Рассказывать о навязывании страховок и продуктов я не буду, так как это практика многих банков. Есть помимо всего на каждой точке САП (специалисты активных продаж), это люди за работу которых отвечаешь ты, так как от него зависит большинство продаж, но тем не менее которые ни черта не делают, при этом получая зп в 50 к без учета премии. Премии либо высчитывать до половины, либо их просто нет. Единицы получают нормальную премию, так что если пойдете работать в ПБ рассчитывайте в основном на оклад.