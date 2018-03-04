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|Россельхозбанк МРФ
|отрицательный отзыв проверяется
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Россельхозбанк к большому сожалению не оправдал мои ожидания. При трудоустройстве руководсво совершенно не погружается в адаптацию сотрудника. На первом месте только цифры, в проблемы офисов не погружаются только поверхностно.
Есть группа в вот-сап в которую с 8 утра
и до вечера направляют информацию: постановка общих задач на день для всей сети, срезы по продажам, кого-то хвалят, кого-то ругает, есть котики, любимчики..... и просто неудачники, котикам и любимчикам в открытую в чате даже пишут что готовы премию "подшаманить" за их успешные показатели. Но чему тут удивляться премию тут распределяет руководсво по личным симпатиям а не по показателям.
Еще одно из любимых занятий это ТКС (ежедневно а иногда и два раза в день), где идет публичная порка всех отстающих офисов.
Руководсво должно наоборот помогать тем у кого проблемы а не добивать и пугать увольнениями.
Работа руководителя офиса это отражение ее вышестоящего руководсва и если у офиса проблемы то это на прямую недоработка руководителя розницы который вместо того что бы отчитывать должен погрузиться в проблему и помочь решить ее.
Между собой руководители общаются и кто пришел из других банков в недоумении как можно работать под руководством которое не погружается в проблемы и не помогает.
Пожелания: при грядущей смене некоторых руководителей высшего звена очень надеемся что в Банке все измениться в лучшую сторону.
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Гусыня • сотрудник
04.03.2018 20:05
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|Alex_18
04.03.2018 22:30
|Тут не чему удивляться , тут давно такой бардак и сотрудники и клиенты не довольны банком!
|direct3d
06.03.2018 11:26
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