Россельхозбанк к большому сожалению не оправдал мои ожидания. При трудоустройстве руководсво совершенно не погружается в адаптацию сотрудника. На первом месте только цифры, в проблемы офисов не погружаются только поверхностно.

Есть группа в вот-сап в которую с 8 утра

и до вечера направляют информацию: постановка общих задач на день для всей сети, срезы по продажам, кого-то хвалят, кого-то ругает, есть котики, любимчики..... и просто неудачники, котикам и любимчикам в открытую в чате даже пишут что готовы премию "подшаманить" за их успешные показатели. Но чему тут удивляться премию тут распределяет руководсво по личным симпатиям а не по показателям.

Еще одно из любимых занятий это ТКС (ежедневно а иногда и два раза в день), где идет публичная порка всех отстающих офисов.

Руководсво должно наоборот помогать тем у кого проблемы а не добивать и пугать увольнениями.

Работа руководителя офиса это отражение ее вышестоящего руководсва и если у офиса проблемы то это на прямую недоработка руководителя розницы который вместо того что бы отчитывать должен погрузиться в проблему и помочь решить ее.

Между собой руководители общаются и кто пришел из других банков в недоумении как можно работать под руководством которое не погружается в проблемы и не помогает.

Пожелания: при грядущей смене некоторых руководителей высшего звена очень надеемся что в Банке все измениться в лучшую сторону.