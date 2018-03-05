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|Отзыв работы в Банке "Русский Стандарт"
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Доброго времени суток!
Хотела бы поделится с вами опытом работы в Банке "Русский Стандарт".
По рекомендации подруги, которая работала на POS канале в городе Сызрань Банка "Русский Стандарт" в ТЦ Монгора по продаже бытовой техники, откликнулась на вакансию, размещённую на hh менеджер-консультант в отделение банка.
В ноябре 2015 года меня пригласили на собеседование. Работала уже в третьем банке, так что есть с чем сравнивать.
Собеседование со мной проводил Руководитель отделения Юлия, была очень доброжелательной и приветливой. Она озвучила условия работы и оплаты труда, меня полностью все устроило. После официального трудоустройства, меня направили на курс обучения для новичков, который проходил в формате вебинара в течении недели. Все было понятно и доступно, не смотря на то, что обучение проходило дистанционно. Так я попала в банк, чему была весьма рада. Работа интересная и ее было много. На всех уровнях руководство было профессиональное, заработная плата хорошая, с высокими ежемесячными премиями, которая всегда выплачивалась в срок и в полном объёме + полный соц.пакет! Мотивация сотрудников очень достойная, регулярно проводились конкурсы с денежными вознаграждениями, которые дополнительно стимулировали на достижение высоких показателей.
Работая в банке, осуществила свою давнюю мечту-купила автомобиль!! Состав коллег был очень дружный, всегда помогали по любым вопросам. Поэтому вам не стоит переживать из за отсутствия банковского опыта!
Работала на протяжении 2 лет. В ноябре 2017 года ушла в декретный отпуск. Произвели хорошую выплату за рождение ребёнка. По завершению декретного отпуска, планирую выйти опять в Банк "Русский Стандарт"!
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Елена Богданова • бывший сотрудник
05.03.2018 08:51
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Ответ банка:
Добрый день!
Благодарим Вас за теплый отзыв, а также за то, что нашли возможность поделиться свои мнением. Желаем вам успехов и дальнейшего развития!
С уважением,
Ходырев Алексей
АО «Банк Русский Стандарт»
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