Ответ банка: Добрый день!



К сожалению, запрошенные данные от Вас так и не были получены. Мы готовы рассмотреть описанные Вами события в случае предоставления Вашего табельного номера и ФИО. Направить данные Вы можете мне в личном сообщении на данном портале.



С уважением,

Ходырев Алексей

АО «Банк Русский Стандарт»