Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Банк Русский Стандарт город Хабаровск
|отрицательный отзыв проверяется
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Доброго времени суток!
Не рекомендую устраиваться на работу в банк Русский Стандарт в городе Хабаровске. Полная безграмотность и управленческая некомпитентность регионального руководства
не дает возможности работать. Травля своих сотрудников, неспособность создания и поддержания команды, пресекание всех инициатив своих сотрудников создали условия для постоянной текучки талантливых кадров.
Большой вопрос как центральный офис может на это закрывать глаза и нести постоянные убытки из-за неграмотного управленца.
|
0
1010101010 • сотрудник
05.03.2018 15:04
|
Ответ банка:
Добрый день!
К сожалению, запрошенные данные от Вас так и не были получены. Мы готовы рассмотреть описанные Вами события в случае предоставления Вашего табельного номера и ФИО. Направить данные Вы можете мне в личном сообщении на данном портале.
С уважением,
Ходырев Алексей
АО «Банк Русский Стандарт»
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Уточните, пожалуйста, в личном сообщении (http://www.banki.ru/profile/?UID=78924) Ваш табельный номер и ФИО.
Заранее благодарю!
С уважением,
Ходырев Алексей
АО «Банк Русский Стандарт»