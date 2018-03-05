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Рейтинг кредитов на рефинансирование миллиона

Рейтинг кредитов на рефинансирование миллиона
исследование Банки.ру — февраль, 2018
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Банк Русский Стандарт город Хабаровск отрицательный отзыв проверяется
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Доброго времени суток!
Не рекомендую устраиваться на работу в банк Русский Стандарт в городе Хабаровске. Полная безграмотность и управленческая некомпитентность регионального руководства
не дает возможности работать. Травля своих сотрудников, неспособность создания и поддержания команды, пресекание всех инициатив своих сотрудников создали условия для постоянной текучки талантливых кадров.
Большой вопрос как центральный офис может на это закрывать глаза и нести постоянные убытки из-за неграмотного управленца.
1010101010 • сотрудник
05.03.2018 15:04
Ответ банка:
Добрый день!

К сожалению, запрошенные данные от Вас так и не были получены. Мы готовы рассмотреть описанные Вами события в случае предоставления Вашего табельного номера и ФИО. Направить данные Вы можете мне в личном сообщении на данном портале.

С уважением,
Ходырев Алексей
АО «Банк Русский Стандарт»
1 комментарий
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hodirev
Представитель банка
05.03.2018 15:56
Добрый день!

Уточните, пожалуйста, в личном сообщении (http://www.banki.ru/profile/?UID=78924) Ваш табельный номер и ФИО.

Заранее благодарю!

С уважением,
Ходырев Алексей
АО «Банк Русский Стандарт»
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