21 .02.18числа передала свой больничный лист по БиР своему зам руководителя.я завела его в сап.02.03.18 зашла на сайт фсс для проверки статуса больничного.данные найдены не были.я позвонила в фсс ,там мне сообщили о том что данных по моему больничному листу работодателем не были.обратившись на электронную почту расчетного центра Самара а так же на вопрос.ру мне ответили что ,мой зам рук подтвердил отправку больничного листа с курьером 27.02(об этом я знала т.к курьер у нас только по вт).но в отделе кадров его не подтвердили в программе,соответственно данные не были переданы в расчетный центр и соответственно реестр на выплату создан не был.в фсс мне сообщили о том что данные работодатель должен передавать в течении ПЯТИ КАЛЕНДАРНЫХ днейпосле получения оригинала больничного листа.после этого в течении 10 КАЛЕНДАРНЫХ дней фсс производит выплату.Я конечно изменяюсь да подробности,но через 2 недели мне уже ехать в роддом.а выплат я похоже так и не получу.Причины неподтверждения моего больничного мне не сообщают потому что никто этого не знает.я сегодня весь день пыталась вызвонить наш отдел кадров а трубку так никто и не снял.почему я должна мотать себе нервы по этому поводу?может они там в кадрах вообще потеряли мой лист больничный.?месяц сидеть без денег тоже как то не хорошо.10 числа у меня списание по кредиту а платить не чем.наверное придётся обращаться в трудовую инспекцию.прошу разобраться в кротчайшие сроки.благодарю за внимание.и