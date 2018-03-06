Вход
Поиск
ЦБ 08.03 с 13.03 ММВБ Нефть
USD 56,80 -0,19 56,61 56,91 65,17
EUR 70,53 -0,73 69,80 70,17
Рейтинг дебетовых карт

Рейтинг доходных карт банков России
Исследование Банки.ру — ноябрь, 2017
к списку банков | • информация о банке «Сбербанк России»
смотреть все отзывы банка (1743)

Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)

Оплата больничного по БиР отрицательный отзыв проверяется
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
21 .02.18числа передала свой больничный лист по БиР своему зам руководителя.я завела его в сап.02.03.18 зашла на сайт фсс для проверки статуса больничного.данные найдены не были.я позвонила в фсс ,там мне сообщили о том что данных по моему больничному листу работодателем не были.обратившись на электронную почту расчетного центра Самара а так же на вопрос.ру мне ответили что ,мой зам рук подтвердил отправку больничного листа с курьером 27.02(об этом я знала т.к курьер у нас только по вт).но в отделе кадров его не подтвердили в программе,соответственно данные не были переданы в расчетный центр и соответственно реестр на выплату создан не был.в фсс мне сообщили о том что данные работодатель должен передавать в течении ПЯТИ КАЛЕНДАРНЫХ днейпосле получения оригинала больничного листа.после этого в течении 10 КАЛЕНДАРНЫХ дней фсс производит выплату.Я конечно изменяюсь да подробности,но через 2 недели мне уже ехать в роддом.а выплат я похоже так и не получу.Причины неподтверждения моего больничного мне не сообщают потому что никто этого не знает.я сегодня весь день пыталась вызвонить наш отдел кадров а трубку так никто и не снял.почему я должна мотать себе нервы по этому поводу?может они там в кадрах вообще потеряли мой лист больничный.?месяц сидеть без денег тоже как то не хорошо.10 числа у меня списание по кредиту а платить не чем.наверное придётся обращаться в трудовую инспекцию.прошу разобраться в кротчайшие сроки.благодарю за внимание.и
Мария13041990 • сотрудник
05.03.2018 15:53
2 комментария
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
Мария13041990
Автор отзыва
05.03.2018 19:48
Постановление правительства РФ от 21.04.11 года страхователь(работодатель )не позднее 5 дней со дня предоставления документов застрахованным лицом обязан передать пакет документов в фсс.сегодня был седьмой день.документы не переданы.
Сбербанк России
Представитель банка
06.03.2018 11:40
Мария, добрый день!

Спасибо большое за отзыв. Хотим разобраться в этой ситуации. Для этого я попрошу вас ответить мне на личное сообщение, которое я вам отправила.

С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
к списку банков
  смотреть все отзывы банка (1743)