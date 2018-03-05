Добрый день!

Я отработала в Ренессанс Кредит с 13 октября 2016 года по 5 марта 2018. У меня вопрос, выплатят ли мне ПРЕМИЮ за февраль и март? Мне 26 февраля перечислили аванс, 5 марта остаток оклада + премия за декабрь + оклад за отработанный февраль и пару дней марта. Вопрос начислят ли премию за февраль ? На премию марта я надеюсь не очень.