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Исследование Банки.ру — ноябрь, 2017
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 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Добрый день!
Я отработала в Ренессанс Кредит с 13 октября 2016 года по 5 марта 2018. У меня вопрос, выплатят ли мне ПРЕМИЮ за февраль и март? Мне 26 февраля перечислили аванс, 5 марта остаток оклада + премия за декабрь + оклад за отработанный февраль и пару дней марта. Вопрос начислят ли премию за февраль ? На премию марта я надеюсь не очень.
kcenyaбывший сотрудник
05.03.2018 16:09
2 комментария
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kcenya
Автор отзыва
05.03.2018 16:14
Забыла указать, работала Кредитным Представителем, Великий Новгород
MPetroshenko
13.03.2018 11:27
Здравствуйте, kcenya
Насколько нам известно, коллеги связались с Вами и прокомментировали все детали расчета. Надеемся, что вы получили исчерпывающиеответы на все Ваши вопросы.

Надеемся, что опыт, полученный в нашем банке, поспособствует продвижению Вашей карьеры. Желаем Вам успехов во всех начинаниях!
С уважением, Ренессанс Кредит
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