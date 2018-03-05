Отзывы и комментарии о "Москва-Запад" Почта Банка можно было бы рассматривать как проявление эмоций сотрудниками, которые устали от системы унижений, придуманных К.-К., если бы не одно НО: указанные лица систематически и грубо нарушают трудовые права сотрудников подразделения "Москва-Запад" банка. Вот всего лишь один пример: унижающая человеческое достоинство система премирования, внедренная К.-К. (об этом также писалось в одном из предыдущих комментариев).



Вряд ли кто будет спорить с тем, что только на нищенский оклад финансового эксперта в Москве прожить очень сложно. Люди идут работать на эти должности не за оклад, а за премию. При трудоустройстве им, естественно, обещают золотые горы, люди готовы вкалывать, продавать банковские продукты, так как стимулированы премией, которую им обещали, а К.-К. очень лихо и профессионально гасят этот запал. Все дело в крайне непрозрачных и часто субъективных критериях расчета премии, которые в одном из предыдущих сообщениях совершенно правильно были названы системой штрафов (кстати, запрещенных законодательством РФ). Коллеги, получая премию в меньшем, чем Вы рассчитывали размере, Вы когда-нибудь получали внятное объяснение, ПОЧЕМУ ИМЕННО Вам выдали премию в меньшем размере? Вам когда-нибудь выдавали расчет Вашей премии с объяснением оснований для удержаний? Вам когда-то сообщали в письменном виде, за подписью К.-К. о том, премию в каком размере Вы будете получать, в каком случае и как ее размер будет рассчитываться?



Коллеги, помните, что Ваши права защищает Трудовой кодекс и Конституция Российской Федерации. Вы, как работники, ИМЕЕТЕ ПРАВО:

(1) на ОБЪЕКТИВНЫЕ критерии начисления Вам премии. Любые СУБЪЕКТИВНЫЕ критерии расчета Вашей премии, типа "оценки руководителя" не законны.

(2) на то, чтобы Вам в письменном виде сообщили формулу расчета Вашей премии, применяемой банком

(3) на то, чтобы, в случае Вашего несогласия в размером выплаченной Вам премии, банк предоставил Вам в письменном виде расчет Вашей премии, исходя из формулы расчета, сообщенной Вам ранее.