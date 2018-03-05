Работаю в банке Тинькофф уже второй год. Сначала пришёл на ипотеку. Год проработал, теперь вот перешёл в бизнес.

Очень хорошее место для работы. Комфортно, работаешь дома (или там, где тебе удобно и есть достаточно быстрый интернет для передачи голоса, ну и достаточно тихо). Тренирует собранность, способность распределять своё время, организованность, самоконтроль. Так же тренирует умение вычленять KPI, что тоже очень полезно по жизни.

Так же, в банке очень хорошо организовано обучение. Не смотря на то, что некоторые пишут что оно плохое - это не так. Единственно, с чем не могут справится наставники и весь коллектив, обеспечивающий обучение, так это с не желающими учиться, решившими что они свой лимит обучения уже давно прошли. И с теми, кто пришёл получать большие деньги. А тут можно только зарабатывать большие деньги, но до этого нужно сначала дорасти.

Когда работал на ипотеке, была замечательный наставник Анна Карпова у нас. Хочу выразить ей огромную признательность за то, что она нас учила, и конкретно мне много времени и внимания уделяла, в результате чего моя эффективность и доход росли существенно. Да и чисто по-человечески с ней было очень комфортно.

Ещё у нас была замечательная РГ Ольга Саванина, которой тоже хочу выразить признательность и благодарность. Пока мы с ней работали - прямо таки сроднились. Она один из лучших руководителей в моей жизни.

На РКО когда я перешёл, нас обучала большой срок, вложила много сил и времени в нашу продуктивность, знания и умения наставник Наталья Галдина. С ней было комфортно, она всегда помогала советом, хорошо и доходчиво всё объясняла...

Ну и конечно руководители нашей группы - РГ Марина Рыбина и дежурный Алексей Ерин - они сделали нашу жизнь светлее, яснее, веселее. Группа у нас благодаря им очень дружная, коллеги приветливые, и чувство, что мы все вместе делаем важное и нужное дело для не только Банка и клиентов, но и для страны и государства.

Ладно, на этом закончу, а то меня сейчас понесёт - целую тетрадь 48 листов испишу.

Я рад что вы есть, и что мы вместе