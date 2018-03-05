Не выплачивают декретные в Сбербанке! Больничный лист по БиР от 05.02.2018 был зарегистрирован мной в SAP 07.02.2018, в этот же день был успешно обработан, подписан и и в статусе выполнен, а так же передан в отдел кадров под роспись. Сегодня уже 05.03.2018!, выплаты декретных как небыло так и нет! При обращении в отдел кадров говорят ожидайте, Банк уже нарушает закон, так как был обязан включить выплату декретных в ближайшую зарплату. Я планирую обращаться в трудовую инспекцию с копией больничного и подтверждением о его исполнении, так как выплаты не произвели.