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Не выплачивают декретные в Сбербанке! отрицательный отзыв проверяется
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Не выплачивают декретные в Сбербанке! Больничный лист по БиР от 05.02.2018 был зарегистрирован мной в SAP 07.02.2018, в этот же день был успешно обработан, подписан и и в статусе выполнен, а так же передан в отдел кадров под роспись. Сегодня уже 05.03.2018!, выплаты декретных как небыло так и нет! При обращении в отдел кадров говорят ожидайте, Банк уже нарушает закон, так как был обязан включить выплату декретных в ближайшую зарплату. Я планирую обращаться в трудовую инспекцию с копией больничного и подтверждением о его исполнении, так как выплаты не произвели.
Olesya K. • сотрудник
05.03.2018 19:19
3 комментария
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Мария13041990
05.03.2018 19:55
А какой банк у вас?не сзб?у меня та же проблема.хорошо во время выяснила и позвонила в фсс -так бы не понятно сколько ждала.
Olesya K.
Автор отзыва
05.03.2018 20:33
Юго Западный банк
Сбербанк России
Представитель банка
07.03.2018 15:47
Olesya, добрый день!

Спасибо большое за отзыв. Хотим разобраться в этой ситуации. Для этого я попрошу вас ответить мне на личное сообщение, которое я вам отправила.

С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
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