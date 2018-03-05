Добрый день!

Я являюсь сотрудником Банка Русский Стандарт. Свою трудовую деятельность начала 30 апреля 2013 года в городе Екатеринбург. Начинала работать специалистом Группы Сопровождения Среднего сегмента. В данном отделе проработала более года, после чего перешла в отдел сбора первой ступени, затем стала сотрудником «Последнего звонка» и в феврале 2016 года стала Ведущим специалистом дистанционного сбора. На тот момент в момент у меня в подчинении было 10 человек. В июне 20017 года была переведена на должность Главного специалиста Hard Collection, где работаю по сегодняшний день. Со мной ежедневно стремится к новым победам 4 Ведущих специалиста и 27 рядовых сотрудника.

Всегда задавала себе вопрос: почему именно Банк Русский Стандарт? Спустя годы, могу с легкостью ответить: потому что это самое перспективное и высокооплачиваемое место работы в Екатеринбурге и других регионах. В Банке я успела поработать в разных направлениях, но за весь период работы получала то, к чему стремилась – уверенность в завтрашнем дне!

За последние несколько лет Банк Русский Стандарт достаточно сильно изменился. Для клиентов нашего Банка появились новые финансовые продукты, которые призваны помочь тем, кто попал в сложное финансовое положение. Банк меняется не только для Клиентов, но я для своих сотрудников. В Банке действует прозрачная и понятная система материального стимулирования. Наш труд – высокооплачиваемый. Наша заработная плата – конкурентоспособная.

Руководство Банка активно развивают корпоративную культуру, буквально за последний год была создана группа brs_vmeste в Instogram, где уже 4610 подписчиков, сотрудники могут делиться своими достижениями, радостями в жизни, наблюдать за работой других подразделений Банка. Ежедневно мы видим, сколько добрых дел совершают наши коллеги: красочные поздравления с праздниками, участие благотворительности, спортивных мероприятиях и т.д.

В 2017 году у нас было три грандиозных события, такие как ЛЕТО_ВМЕСТЕ в Волгограде и Казани, Региональная Конференция в Екатеринбурге, где присутствовало более 500 сотрудников с разных уголков страны. Лучших сотрудников наградили Дипломами разного уровня. Банк активно вкладывается в обучение и повышение профессиональных навыков своих сотрудников. На регулярной основе у нас проходят круглые столы, мозговые штурмы, тренинги на актуальные темы. Программа «Кадровый резерв», участники которого совершают путешествие по России, получают бесценный опыт и разрабатывают новые проекты.

2018 год только начался, а в Банке Русский Стандарт уже успели организовать масштабный Круглый стол «Альянс Collection», лучшие руководители разных регионов встретились в городе Волгоград с целью усовершенствования и модернизации процессов и выявления высокоэффективных схем работы. Все это, дает нам возможность не стоять на месте, а развиваться, передавать опыт друг другу и новым сотрудникам. Конечно, бывают трудные и переломные моменты, но когда ты работаешь в дружном коллективе, в команде единомышленников и профессионалов на все это смотришь свысока. Хочу выразить благодарность Банку за новых друзей и хороших знакомых, приобретенных в ходе работы, с которыми я буду поддерживать отношения еще многие годы. А также хочу выразить благодарность своим Ведущим специалистам: Зыряновой Виктории, Кузнецову Илье, Макаровой Екатерине, Латыповой Айгуль и всем сотрудникам моих групп, за упорство в достижении цели!