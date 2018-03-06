Хочу поделиться своим опытом работы Банке "Русский Стандарт" в отделении г. Кургана.

Проработал в Банке 9 мес. (с декабря 2016 по сентябрь 2017 г.). Пришел работать в отделение Банка, вообще не имея трудового опыта.

Первое время было сложно - команда офиса была практически не сформирована, одномоментно было трудоустроено много новичков, которые "плавали" в банковской терминологии и в тонкостях программного обеспечения. Однако, благодаря большой работе, которая была проведена руководителями, новички смогли быстро адаптироваться - нас научили работать с клиентами, продуктами, работе в программном обеспечении, навыкам продаж.

На последнее, кстати, уделялось немалое внимание, т.к. практически все сотрудники - это вчерашние выпускники ВУЗов и опыта работы вообще никакого у нас не было. Поэтому помимо тренингов, на которые к нам приезжали бизнес-тренеры из регионального центра и "зачитывали" теорию, было полевое сопровождение со стороны тренеров, где нас уже научили применять навыки продаж к реальным условиям (причем тренер своим примером показывал как и что говорить правильно и почему именно это работает).

Все это не прошло мимо - сотрудники нашего офиса получали премию ежемесячно. Начинали конечно, с небольших сумм, но постепенно с ростом нашего мастерства - росли и наши доходы

Банк Русский Стандарт - это динамично развивающийся банк, который стремится стать лучше не только для клиентов, но и для сотрудников. На постоянной основе проводились различные мотивационные мероприятия и конкурсы, участвовать в которых было интересно, а выигрывать не сложно, если стараться!

Благодарю этот Банк за неоценимый опыт работы, который мною был получен, за те навыки общения с клиентами и навыки продаж, которые я здесь обрел, за то, что нашел здесь умных и интересных коллег, которые в последствии стали моими друзьями.