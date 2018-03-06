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|Андеррайтинг
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Я работаю в Совкомбанке в управлении андеррайтинга. Вначале было нелегко, много информации, но в тоже время очень интересно. Отзывчивые наставники, удобный график, дружеская атмосфера в коллективе - это то, чем сразу расположил к себе Совкомбанк. Помимо, безумно интересного рабочего процесса, который постоянно дает возможность развития мозгов, менеджеры очень много времени уделяют корпоративной культуре (что немало важно ) – всякие акции, тематические дни, поздравления на праздники, подарки, электронная библиотека,
вкусняшки и кофе, тем кто рано встает, а кто до поздна работает, тому такси за счет банка. Ну где так заботятся о сотрудниках? А? Ну перечислите!
Может негатив пишут сотрудники других подразделений, может это от руководителя зависит, но скорее всего каждый видит что хочет...
Я ни разу задержки зп не видела, те, кто не получил при увольнении премию, скорее всего уволились в период расчета, и технически выплатить ее нельзя.
В общем думайте сами, решайте сами! Я пока не планирую менять, так как есть возможность карьерного роста, хочу попробовать. Может не сразу, но буду пробовать!
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DariaRR89 • сотрудник
06.03.2018 10:33
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