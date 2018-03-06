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|Тренеру Наталье Галдиной
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Наталья очень доходчиво и компетентно, а самое главное интересно подавала информацию, которая сейчас успешно применяется в практике!
Ни оставляла без внимания ни один из заданных ей вопросов и развернуто отвечала на них.
Вся информация впитывалась очень легко, благодаря подходу, навыкам понятно излагать и конечно же приятному голосу.
"Наталья Г. Профессионал своего дела. Большое спасибо!"
Вебинары прошли замечательно! Всё чётко, ясно, интересно!
Спасибо Вам, Наталья!
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89509545445 • сотрудник
06.03.2018 15:41
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Ответ банка:
Добрый день, Виталий!
Благодарим Вас за отзыв, мы обязательно передадим его Наталье.
Надеемся, что наше сотрудничество будет долгим и взаимовыгодным.
Желаем успехов!
С уважением,
Команда Тинькофф Банка.
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