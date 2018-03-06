Добрый день, дорогие друзья! Я хочу высказать о работе в Тинькофф-банке, а именно: в секторе свободных продаж группы №2. Мне нравится у Вас все: а именно: работать: зарплата сдельная, т.е. как работал, так и получаешь. У нас замечательные РГ И ЗРГ (Лилия Зеленько, Мария Ефремова, Елена Устюжанина и Анастасия Майорова). В преддверии празднования Международного Женского Дня прошу для данных сотрудниц (именно моей любимой группы) выписать благодарность и премию. А им есть за что. Это наши "пчелки", они трудятся и днями, и ночами. Проверено на личном опыте. Прослушка может быть и в 22-00 и в 23-00 и даже в 4-00. по МСК. Всегда (именно все) лояльны, готовы выслушать предложения, прислушиваться. Это ведь не коллектив? Да, это коллектив! Мне нравится работать с данными сотрудницами, все адекватно, интересно, если есть ошибки, они на это всегда обращают внимание. Прошу банк, чтобы Вы данный сектор не расформировывали, чтобы девушки трудились на благо своих подчиненных и банка! Спасибо Вам за такую команду! Приятно работать и зарабатывать в данном секторе. И в преддверии праздника, как я заметил, в нашем любимом банке, в основном, девушки занимают все руководящие посты. Позвольте выразить им благодарность и поздравить с Международным женским Днем - 8 марта. Пожелать здоровья, финансового благополучия, счастья в семье! И трудиться на благо нашего любимого банка! Это ведь! Все правильно! Спасибо Альбине! Что сформировала такую группу! А именно ГРУППУ №2 сектора свободных продаж! С такими руководителями!