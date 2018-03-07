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|Дикретные
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Добрый день! Я в шоке от того как относятся сбербанк к своим сотрудникам. 22 ноября 2017 года ушла в дикрет, т.к. я в 2017 году переходила с другого тербанка мне ни кто не сказал что нужно предоставить справку о доходах за полные 2 года, поэтому не правильно рассчитали сумму дикретных. В декабре отправила справку а денег до сих пор нет. Уже 7.03.2018 год. Я 4-й месяц не могу получить деньги.
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Svetlana 1991 • сотрудник
07.03.2018 08:46
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