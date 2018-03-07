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Заказала дебетовую карту, доставили уже на следующий день прямо домой. Очень довольна, кэшбэк начисляется деньгами, очень много выгодных акций и бонусов, недорогое обслуживание, а по зарплатному проекту вообще бесплато.
Также хочу хочу отметить, что у Тинькофф Банка самое лучшее мобильное приложение, удобное с широким функционалом, простое и понятное в использовании, обратная связь с банком, чат прямо в приложении.
Недавно стала сотрудником банка. Благодарю тренера Наталью Галдину за обучение. Материал подавала доступно, понятно. Всегда давала обратную связь и поддержку. Полученные знания сейчас применяются на практике и очень помогают в работе. Благодарю, Наталья, за ваше старание.
Благодарю РГ Диану Яхимович за отлично организованную работу, за поддержку и помощь в работе, за старание, терпение, отзывчивость и веру в нас. Диана всегда на связи, всегда отзывается на просьбу о помощи и находит решение вопросов.
Супер! Молодцы! Спасибо!
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iaobryadina • сотрудник
07.03.2018 10:20
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Ответ банка:
Добрый день, Ирина!
Благодарим за Ваш отзыв.
Слова Вашей благодарности обязательно будут переданы коллегам!
Желаем успехов и двигаться только вперед!
С уважением,
Команда Тинькофф Банка.
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