Заказала дебетовую карту, доставили уже на следующий день прямо домой. Очень довольна, кэшбэк начисляется деньгами, очень много выгодных акций и бонусов, недорогое обслуживание, а по зарплатному проекту вообще бесплато.



Также хочу хочу отметить, что у Тинькофф Банка самое лучшее мобильное приложение, удобное с широким функционалом, простое и понятное в использовании, обратная связь с банком, чат прямо в приложении.



Недавно стала сотрудником банка. Благодарю тренера Наталью Галдину за обучение. Материал подавала доступно, понятно. Всегда давала обратную связь и поддержку. Полученные знания сейчас применяются на практике и очень помогают в работе. Благодарю, Наталья, за ваше старание.



Благодарю РГ Диану Яхимович за отлично организованную работу, за поддержку и помощь в работе, за старание, терпение, отзывчивость и веру в нас. Диана всегда на связи, всегда отзывается на просьбу о помощи и находит решение вопросов.



Супер! Молодцы! Спасибо!