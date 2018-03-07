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|Очень квалифицированный сотрудник
|отрицательный отзыв проверяется
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Хочу отметить отвратительную работу и отношение к сотрудникам руководителя К.М.Н.. Совершенно отвратительно ведет себя с коллегами, хамит. Ничего не объясняя, бросает трубку. Совершенно не компетентна в своей работе. Просто ужас! Именно такие люди создают впечатление о банке!
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Скромняшка • бывший сотрудник
07.03.2018 11:21
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Администратор:
Автор, расскажите подробнее о ситуации, приведите конкретные примеры с указанием фактов.
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Ответ банка:
Добрый день!
К сожалению, без информации об авторе мы не можем провести разбор ситуаций, изложенных в Вашем обращении.
Пожалуйста, пришлите Ваши полные контактные данные на адрес sale_management@tinkoff.ru.
С уважением,
Команда Тинькофф Банка
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