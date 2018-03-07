 Хочу отметить отвратительную работу и отношение к сотрудникам руководителя К.М.Н.. Совершенно отвратительно ведет себя с коллегами, хамит. Ничего не объясняя, бросает трубку. Совершенно не компетентна в своей работе. Просто ужас! Именно такие люди создают впечатление о банке!