Ответ банка: Добрый день!

К сожалению, без информации об авторе мы не можем провести разбор ситуаций, изложенных в Вашем обращении.

Пожалуйста, пришлите Ваши полные контактные данные на адрес sale_management@tinkoff.ru.



С уважением,

Команда Тинькофф Банка