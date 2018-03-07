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Очень здорово в банке поставлен процесс обучения новых сотрудников! Проходят регулярные семинары и тренинги направленные на увеличение профессионализма операторов. Лично проходил период адаптации у Натальи Галдиной, о данном Специалисте (с маленькой буквы уж точно ни как нельзя назвать). Грамотная речь, деликатный подход к любым даже сложным ситуациям. Очень здорово что банк Тинькофф уделяет внимание именно своим сотрудникам и из профессионализму. Больше всего понравилась именно обратная связь которую Наталья подготавливала регулярно с целью увеличения навыков ведения переговоров.
Единственный минус в первый месяц была задержка с ЗП, и то решили этот вопрос буквально за пару минут (реквизиты карты для начисления ЗП я подал слишком поздно, уже после начисления в текущем месяце вознаграждения).
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Андрей Колтунов • сотрудник
07.03.2018 11:23
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Ответ банка:
Добрый день, Андрей!
Спасибо за положительную обратную связь и теплые слова в адрес тренера.
Искренне желаем, чтобы полученные знания помогли Вам достичь самых высоких результатов!
С уважением,
Команда Тинькофф Банка.
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Все было позновательно,была огромная помощь, чувствовала как она переживала за каждого из нас, вы нас поставили на крыло и мы взлетели.
Огромное спасибо Вам.
Ваша воспитаница Сатонкина Светлана.
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