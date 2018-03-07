Очень здорово в банке поставлен процесс обучения новых сотрудников! Проходят регулярные семинары и тренинги направленные на увеличение профессионализма операторов. Лично проходил период адаптации у Натальи Галдиной, о данном Специалисте (с маленькой буквы уж точно ни как нельзя назвать). Грамотная речь, деликатный подход к любым даже сложным ситуациям. Очень здорово что банк Тинькофф уделяет внимание именно своим сотрудникам и из профессионализму. Больше всего понравилась именно обратная связь которую Наталья подготавливала регулярно с целью увеличения навыков ведения переговоров.

Единственный минус в первый месяц была задержка с ЗП, и то решили этот вопрос буквально за пару минут (реквизиты карты для начисления ЗП я подал слишком поздно, уже после начисления в текущем месяце вознаграждения).