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Рейтинг рублевых вкладов

Рейтинг рублевых вкладов в банках топ-100
исследование Банки.ру — февраль, 2018
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Как я проходил адаптацию в банке. положительный отзыв проверяется
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Очень здорово в банке поставлен процесс обучения новых сотрудников! Проходят регулярные семинары и тренинги направленные на увеличение профессионализма операторов. Лично проходил период адаптации у Натальи Галдиной, о данном Специалисте (с маленькой буквы уж точно ни как нельзя назвать). Грамотная речь, деликатный подход к любым даже сложным ситуациям. Очень здорово что банк Тинькофф уделяет внимание именно своим сотрудникам и из профессионализму. Больше всего понравилась именно обратная связь которую Наталья подготавливала регулярно с целью увеличения навыков ведения переговоров.
Единственный минус в первый месяц была задержка с ЗП, и то решили этот вопрос буквально за пару минут (реквизиты карты для начисления ЗП я подал слишком поздно, уже после начисления в текущем месяце вознаграждения).
Андрей Колтунов • сотрудник
07.03.2018 11:23
Ответ банка:
Добрый день, Андрей!
Спасибо за положительную обратную связь и теплые слова в адрес тренера.
Искренне желаем, чтобы полученные знания помогли Вам достичь самых высоких результатов!

С уважением,
Команда Тинькофф Банка.
1 комментарий
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Светлана Быкова
07.03.2018 13:26
Проходила адаптацию у тренера Натальи Галдиной.
Все было позновательно,была огромная помощь, чувствовала как она переживала за каждого из нас, вы нас поставили на крыло и мы взлетели.
Огромное спасибо Вам.
Ваша воспитаница Сатонкина Светлана.

Изменено: Светлана Быкова - 07.03.2018 13:28
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