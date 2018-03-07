Для тех кто ценит свой труд и время, не советую идти в этот банк на работу.Такого ужасного отношения к сотрудникам я еще нигде не видела. Хотите почувствовать себя рабом, тогда: Велком в Совкомбанк в отдел андеррайтинга. Начну с того что обещанный график 2/2 резко переходит на 3/1 и 4/1. Он может меняться каждый день и поэтому ты должен каждый день, вечером перед уходом домой, смотреть график. вместо твоего завтрашнего выходного могут поставить смену и ты никуда не денешься, выйдешь отрабатывать, если даже в этот день ты выходишь замуж, никого это не волнует.

Давайте поговорим о менеджерах. Менеджеры там молодые, от 20-25 лет, ведут себя как директора нац банка, хотя они просто менеджеры( конечно же есть среди них и нормальные, без корон на голове). Бывает к этим менеджерам просто не подойдешь, так рявкнут, что тебе бурый медведь покажется таким милым и добрым существом. если много заявок, они просто могут выдернуть тебя с обедов и перерывов. так что если хочешь отдохнуть, сиди лучше весь перерыв в туалете, чтобы тебя не дергали.

Итак, мое любимое начальство...руководители, их там несколько штук, одна круче другой. тоже молодые. Они уже не директора нац банка, а президенты. могут наорать просто так, пригрозить уволить по статье внутреннего мошенничества. Они это кстати, очень любят делать, просто угрожать.для начальства обычные сотрудники как одноклеточные.

Пожалуй перейду к самому интересному, к зарплате. Обещанную в резюме зарплату от 30 тр вы не получите. скорее они ошиблись предлогами, должно быть до 30 тр, и это со всеми переработками.Ах да, кстати, не ждите двойную оплату за переработки, они в принципе не оплачиваются. А еще почти всех штрафуют каждый месяц и получите вы зарплату...ну так скажем чуть больше оклада. Если раньше максимальный процент штрафа составлял 30%, то сейчас он 50%. Вот и получается пол месяца работал за спасибо, хотя и спасибо тебе никто не скажет.

Уволиться из этой конторки не так просто, сначала отговаривают, потом просто не подписывают заявление( вообщем без нервотрепки не обойдется). как уволишься трудовую книжку не жди раньше, чем через пять дней. Плюсов я можно сказать не увидела в этом банке,потому что в соотношении с минусами они теряются, их просто не видно.

Вообщем,что я поняла проработав в этом банке:

1. рабство в России еще существует

2. здесь свой устав и свои правила

3. надо ценить свое время и труд

4. знать свои права

Те люди, которые пишут положительные отзывы, видимо нигде до этого не работали и им не с чем сравнивать. Те что пишут зарплата вовремя, а вы знаете что это так и должно быть по закону, что они обязаны вовремя платить зарплату? это не плюсы, это так и должно быть!