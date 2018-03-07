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|больничный по БиР и отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|добрый день! После занесения в сап все соответствующие документы, оригиналы были переданы зам. руководителя 21.02.2018. Сказали, что зачисления будут с первыми выплатами, но их до сих пор нет и такое ощущение, что и не будет! К кому обращаться с этим вопросом, если никто ничего никогда не знает.
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Viktoory_1 • сотрудник
07.03.2018 15:24
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